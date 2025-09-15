為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美英也能使用 澳洲砸2417億元 打造AUKUS核潛艦基地

    澳洲國防部長馬勒斯十四日宣布，將在十年內初步投入120億澳幣，打造AUKUS核潛艦基地。（路透檔案照）

    澳洲國防部長馬勒斯十四日宣布，將在十年內初步投入120億澳幣，打造AUKUS核潛艦基地。（路透檔案照）

    2025/09/15 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯十四日宣布，將在十年內初步投入一二○億澳幣（約二四一七億台幣），升級位於西澳大利亞州伯斯的韓德森國防園區造船與維修設施，以支持未來「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）交付核動力潛艦的進程，且英美兩國也可使用相關設施。這項造船廠開發計畫是澳洲軍事重組的重要環節，旨在提升澳洲長程打擊能力，以應對中國在太平洋地區擴張軍力。

    提升澳洲長程打擊能力 應對中國在太平洋地區擴張

    澳洲二○二一年與英、美兩國簽署AUKUS協議，目標是在十五年內至少採購三艘美國「維吉尼亞級」核潛艦，並最終實現自主製造核潛艦。然而，由於澳洲目前沒有為核潛艦提供維護的基礎設施，馬勒斯形容這次投資意義重大，將在十年內分階段投入伯斯韓德森國防園區的造船與維修設施，有助於該基地闢建用於維護核潛艦的高安全性乾船塢，並建造登陸艦，最終也將承建日本「最上級」護衛艦。

    馬勒斯表示，這項決定是基於澳洲對自身所面臨的「戰略格局」，及「應對當前局勢」所需的國防力量做出的評估，在被問及美國是否能使用該設施的乾船塢停泊其核潛艦時，他強調，「這本來就是AUKUS的設施，我想當然可以（使用）」。他也毫不懷疑這項投資將會受到英美歡迎，因為這象徵AUKUS計畫又向前邁進一步。

    儘管美國以無力出售更多維吉尼亞級潛艦為由，對AUKUS協議重新審查，但馬勒斯強調，上月訪問華府後，對川普政府仍將持續推進AUKUS計畫充滿信心。華盛頓郵報近日也披露，美國國務卿魯比歐已向馬勒斯保證，AUKUS協議不會被終止。

