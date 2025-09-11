俄無人機侵犯領空 波蘭擊落

俄國無人機入侵波蘭領空，遭波蘭軍方和北約防空部隊擊落。圖為墜落在波蘭東部盧布林省切斯尼基鎮的無人機殘骸。（路透）

2025/09/11 05:30

一度關閉4座機場

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯九日晚間至十日清晨大規模空襲烏克蘭，多架無人機數度侵犯波蘭領空，遭波蘭軍方與北大西洋公約組織（NATO）防空部隊聯手擊落，這是俄烏戰爭爆發以來，北約成員國波蘭首次在本國空域對抗俄國無人機。波蘭當局一度關閉包括華沙蕭邦機場在內的四座機場。

啟動北約第四條協商

波蘭總理圖斯克十日表示，此事乃針對歐盟及北約成員國的「大規模挑釁」，「這種局勢讓我們面臨自第二次世界大戰以來最接近公開衝突的時刻」，波蘭已援引「北大西洋公約」第四條（Article4），召開北約主要政治決策機構「北大西洋理事會」會議，啟動全體成員國協商。

第四條規定，任何締約國認為一國領土之完整、政治獨立或安全遭受威脅時，各締約國應共同協商。這是北約自一九四九年成立以來，第八次援引第四條。

二戰以來 最接近公開衝突

圖斯克在國會表示，波蘭在一夜之間共確認十九起侵犯領空事件，並擊落至少三架無人機，所幸並未造成人員傷亡，「我沒有理由聲稱我們正處於戰爭邊緣，但某條界線已被跨越，這比以往任何時候都更加危險。」

自俄國二○二二年入侵烏克蘭以來，俄國無人機多次入侵與烏國接壤國家的領空，包括波蘭和羅馬尼亞，但各國一直避免將其擊落，希望避免加劇北約與俄國之間的緊張局勢。但在波蘭擊落俄國無人機後，歐盟和北約盟國均表態聲援。

歐盟執委會主席馮德萊恩向歐洲議會表示，俄國無人機前所未見地侵犯波蘭及歐洲領空，「歐洲全力支持波蘭」。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也說，這是烏俄戰爭爆發以來，最嚴重的俄國侵犯歐洲領空事件，「種種跡象顯示這是蓄意行為而非意外」。

歐盟北約 一致挺波蘭

德國國防部長佩斯托瑞斯表示，侵犯波蘭領空的俄國無人機「明顯被設定好飛這條路線」，沒有理由相信這是路線修正誤差或其他類似情況。美國駐北約大使惠塔克表示，「我們與北約盟國站在一起，將會捍衛每一寸北約領土。」

俄羅斯國防部發表聲明表示，「無意針對波蘭境內任何目標」，已準備好就此議題與波蘭國防部進行磋商。

烏克蘭總統澤倫斯基透過社群媒體表示，目前已知至少八架俄軍無人機入侵波蘭空域，顯示俄方具有明確且更具規模的蓄意企圖，與過往單一誤越邊境有所不同。烏方已準備好向波蘭提供必要資訊，協助建立有效的預警與防禦系統，並呼籲夥伴國攜手建構「聯合防空系統」，以加強地區安全。

