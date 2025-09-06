為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    傳美擬削減歐洲安全援助 震驚北約

    美國為改變華府在北約組織中所扮演的角色，打算停止一項協助東歐國家抵禦俄羅斯潛在進攻的安全支援計劃支出。圖為俄羅斯總統普廷五日在海參崴出席東方經濟論壇。（歐新社）

    美國為改變華府在北約組織中所扮演的角色，打算停止一項協助東歐國家抵禦俄羅斯潛在進攻的安全支援計劃支出。圖為俄羅斯總統普廷五日在海參崴出席東方經濟論壇。（歐新社）

    2025/09/06 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕「華盛頓郵報」四日引述知情人士報導，川普政府為重塑美國在北約的角色，打算停止對歐洲的長期安全援助計畫，包括強化東歐以防範俄羅斯軍事蠢動的計畫。這項勢必衝擊數億美元對外軍援的決定，震驚北約盟國，也令支持北約的美國國會困惑。

    白宮聲明指出，削減安全援助已與歐洲各國「協調」，符合川普重新評估對外援助的行政命令，也延續其一貫立場──要求歐洲在自身防禦上承擔更多責任，並樂見各國增加國防支出。「紐約時報」則引述不具名官員說，砍援歐計畫源自川普回鍋白宮首日簽署的行政命令，規定美國對外援助不得與總統外交政策不一致。

    在延宕多時的烏克蘭戰爭背景下，川普對歐洲態度反覆。他長期認為歐洲過度依賴美國軍力，對北約存疑；重新執政後則呼籲歐洲提高軍費，並更積極援助烏克蘭。隨著歐洲多國從善如流，承擔更多自我防衛責任，並出資購買美國武器援烏，川普對北約態度漸趨熱絡。

    一名歐洲官員憂心，美方此舉將對莫斯科發出錯誤信號，強調「俄羅斯人真正關心的只有美元、美國軍隊與美國國旗」。

    知情人士指出，川普政府內部行事矛盾。例如國防部長赫格塞斯七月會見波羅的海三國領袖時，仍推崇其增加軍費的努力，但國防部政策辦公室卻在背後謀劃終止「波羅的海安全倡議」。該倡議自二○一八年起由美國資助三國軍事基建與訓練，參院撥款委員會七月底才通過撥款二．二五億美元。

    未知是否涉及烏克蘭援助

    目前尚不清楚除「波羅的海安全倡議」外，還有哪些長期歐洲安全支援計畫會被砍。

    在國會山莊，雖然參眾兩院由共和黨主導，但兩黨仍力挺北約與烏克蘭。國會助理對川普政府大砍援歐感到困惑，並表示尚不清楚受影響資金規模，以及是否涉及對烏克蘭的支援。

    圖
    圖
