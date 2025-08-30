日印新版安保聯合聲明 應對中國威脅

印度總理莫迪與日本首相石破茂在東京聯合記者會前握手。（美聯社）

2025/08/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕印度總理莫迪廿九日訪日與首相石破茂會談，會後發表新版「日印安全保障合作聯合聲明」及多項合作文件，雙方除深化既有安保合作，也將擴大經濟合作，並制定未來十年具體方向的「共同願景」。

會談聚焦中國海上擴權，兩國對東海、南海現狀表達「嚴重關切」，「強烈反對」以武力或施壓片面改變現狀的行動。石破指出，自莫迪二○一四年首次訪日將日印關係提升為「特殊戰略全球夥伴關係」以來，雙邊合作大幅進展，希望透過此次會談規劃未來十年合作藍圖。

雙方進行約一個半小時會談後舉行記者會，宣布新版安保聲明及「共同願景」。新版聲明除強化日美印澳「四方安全對話」（Quad）合作，也擴大日印聯合訓練；並新增「經濟安全合作倡議」，在半導體、重要礦產、人工智慧（AI）、醫藥等領域建立新機制，確保關鍵物資供應並打造不依賴中國的半導體供應鏈。

經貿投資方面，日本未來十年將對印度投入十兆日圓（約台幣二．一兆），深化汽車、鋼鐵、半導體、人工智慧等合作並鼓勵企業擴張。人才交流則以五年內增至五十萬人為目標。印度高鐵建設也將引進日本東北新幹線研發的新型列車。

莫迪並預定視察宮城縣半導體設備廠與東北新幹線，訪日後將赴中國天津出席上海合作組織（SCO）峰會並與中國國家主席習近平會晤。日本「朝日新聞」報導，印度政府人士強調此行僅為多邊外交論壇，否認傾中說法，並指出莫迪先訪日本是為淡化印中接近印象。中國外交部日前公布九三閱兵外賓名單，未見莫迪名字。

