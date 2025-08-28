東京連十日高溫破35度 創日本史上最長猛暑日

東京連十日高溫破35度。（法新社）

2025/08/28 05:30

日本氣象廳廿七日表示，東京都市區觀測到攝氏卅五．三度高溫，已是連續十天出現逾卅五度的「猛暑日」，創下觀測史上猛暑日天數最長紀錄，也是東京今年累計第廿三天猛暑日。根據日本氣象廳定義，最高溫在廿五度以上稱為「夏日」，三十度以上稱為「真夏日」，三十五度以上則為「猛暑日」。科學家指出，由於氣候變遷，全球熱浪愈發頻繁，日本今年經歷有史以來最炎熱的六月和七月。（圖：法新社，文：國際新聞中心）

