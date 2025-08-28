以軍持續進逼加薩市 通知當地居民撤離

以色列軍隊25日襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少20人喪生，其中包括路透、美聯社、半島電視台等媒體的記者，引發全球譴責。圖為示威者27日在黎巴嫩南部主要城市錫登（Sidon），舉出罹難記者的照片譴責以軍暴行。（路透）

2025/08/28 05:30

川普27日將主持加薩戰後計畫

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國總統川普廿七日主持會議，商議加薩走廊戰後計畫的前夕，以色列軍隊擴大對加薩最大城市加薩市郊區的軍事壓力，坦克一度連夜推進到加薩市邊緣，摧毀房屋迫使居民逃離，以軍並稱加薩市撤離已無可避免。

當地居民指出，以軍坦克廿六日深夜開進加薩市北緣的艾巴德—拉赫曼（Ebad-Alrahman）住宅區，對房舍開砲造成數人受傷，迫使更多人倉皇逃往加薩市中心。以國表示，正準備對其口中的哈瑪斯最後堡壘加薩市發動新一輪攻勢，軍方廿七日通知加薩市居民準備撤離。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體以阿拉伯語發文表示，以軍已在加薩市區以南騰出大片空曠地區，「盡可能協助撤離的居民」。流離失所者將獲得搭建帳篷的空間，並將設立分發援助與供水的基礎設施。以國坦克廿七日稍晚已從加薩市邊緣撤退到賈巴利亞（Jabalia）地區，但仍持續轟炸加薩市東郊的西傑亞（Shejaia）、澤圖恩（Zeitoun）與沙布拉（Sabra）。

美特使：華府預計戰爭將在年底前結束

川普特使魏科夫表示，川普廿七日將在白宮就加薩議題主持會議，並稱華府預計加薩戰爭將在今年底前結束。魏科夫表示，美方的正式立場，是哈瑪斯的主要籌碼人質，不應再成為談判內容，談判應該聚焦於包括加薩未來，以及如何界定哈瑪斯地位的議題。

目前並不清楚誰會出席這場會議，這場會議也未列入川普的公開行程。與此同時，美國國務卿魯比歐廿七日在華府會見以色列外長薩爾。

加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）一家醫院，廿五日遭以色列無人機攻擊，造成廿人死亡，其中包括五名來自半島電視台、美聯社與路透等媒體的記者，招致國際社會強烈譴責，以國總理納坦雅胡稱此為「悲劇性失誤」，以軍則聲稱當時旨在打擊哈瑪斯的攝影機，但遭哈瑪斯駁斥，指此為「純粹為了大開殺戒推卸法律與道德責任」。

加薩戰爭已成為歷來記者傷亡最慘重的戰事之一，迄今約有兩百名媒體工作者喪生。

