川普態度逆轉 稱歡迎60萬中生赴美

今年5月，哈佛大學中國籍學生蔣雨融（中）代表畢業生致詞，引發爭議。有人質疑她呼應中國國家主席習近平「人類命運共同體」主張，也有人揣測她憑藉父親關係「走後門」進哈佛。（美聯社檔案照）

2025/08/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕原本並不歡迎中國留學生的美國總統川普近日態度大逆轉，一連兩天表示美國想要、也需要中國學生，甚至願意接納多達六○萬名中生；中方表示希望川普說到做到，「紐約時報」則暗虧此言但怕是為時已晚——美國各大學秋季班即將開學，廣納中生只能等明年。

川普廿六日在白宮內閣會議上表示，說不讓學生來美國是非常侮辱人的，「我樂見他們（應指中國）的學生來此（指美國），也歡迎其他國家的學生來此」，國際學生若不來美國，美國的大學體系很快就會完蛋。

請繼續往下閱讀...

川普還說他曾告訴中國國家主席習近平，美國對於中生赴美求學深感榮幸，中生是會被審查，但美國絕佳的大學體系世界一流，睥睨群倫，所以中國才會送學生過來．可以稱之為產業，但這涉及上百萬人，「我很榮幸中生來美」。

廿五日，川普在橢圓形辦公室接見來訪的南韓總統李在明曾說，美中處得來至為重要…關於美國不讓中生赴美的各種說法，「我們會讓他們（中國）的學生來…我們會允許，這很重要，六○萬名學生。非常重要。」

對此，中國外交部發言人郭嘉昆廿七日在例行記者會上表示，教育交流合作有助於增進各國人民之間互動與了解，希望美方能落實川普歡迎中國留學生赴美學習的表態，「停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生，切實保障他們的正當合法權益。」

川普接連就中生發表與過去大相逕庭的談話，被紐時稱為史無前例地展臂接納外籍生，因為川普就算歡迎外籍生，但仍認為部分外籍生可能涉及構成安全風險的學術間諜活動。川普此前曾宣布對外籍生進行更嚴格的審查，包括中國在內的外籍生難以預約學簽面談，估計導致美國各大學今年秋季班外籍生人數暴跌三到四成。

此外，川普政府還取消數以千計的學簽、特別點名留美中生有威脅美國國安之虞，以及批評知名學府哈佛大學是中共黨校。今年五月，國務卿魯比歐表示要撤銷與中共有關的中生的學簽，以及將更嚴格審核新的學簽申請人。

挺川派反彈：名額應留給美國人

川普言論也引發部分支持者反彈，前幕僚巴農就批評目前不應有任何外國學生來美。美國商務部長盧特尼克在福斯新聞節目受訪時為川普辯解，強調若無這些外國學生，十五％大學將關門；不料卻遭主持人反批，入學名額應該留給美國學生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法