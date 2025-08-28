強化監控解放軍 美軍MQ-9死神無人機常駐沖繩

美軍陸戰隊決定在沖繩嘉手納基地正式部署MQ-9「死神」無人偵察機，加強對東海及日本西南地區的監控，持續監視中國海警、海軍在東海的動態。（法新社檔案照）

2025/08/28 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕日本媒體報導，美軍陸戰隊決定在沖繩嘉手納基地正式部署MQ-9「死神」（Reaper）無人偵察機，最多將部署六架。美國空軍去年八月已在同一基地部署八架MQ-9，美軍增加無人機和無人艇在沖繩的部署，主要是為了加強對東海及日本西南地區的監控，可持續監視中國海警、海軍在東海的動態，強化美日對「灰色地帶」行動的掌握。

可長時間滯空監控東海、西南諸島動態

MQ-9翼展約廿公尺，機身長約十一公尺，最大續航時間可達約卅小時。包括夜間監視在內，MQ-9可在範圍廣大的海域，長時間滯空監控東海與西南諸島周邊的中國艦艇、潛艦與空軍動態。

MQ‑9也是美軍首次在日本部署的偵察無人機，最早由美國空軍於二○二二年短期部署於九州鹿屋基地，二三年十一月配合部隊移轉，去年正式在嘉手納部署八架MQ‑9。

美軍陸戰隊則是於去年八月起，在同一基地暫時部署MQ-9，原本計畫部署約一年，最多六架。讀賣新聞報導，美方已通知防衛省，將進行正式部署。防衛省也預定在近期內通報地方政府。地方對於基地負擔增加，一直持反對態度。

報導也指出，駐日美軍正在沖繩的美軍基地，增加船艦和飛機等無人載具的正式部署，包括可以運輸物資的「ALPV」無人艇，與MQ-4C「人魚海神」（Triton）大型無人機。相較於MQ-4C，MQ-9可即時檢查高解析度影像。一名防衛省官員表示，這是為了因應中國大舉擴張海權的對策之一。

