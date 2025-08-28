美印關稅緊張升溫 莫迪4度拒接川普來電

美國總統川普（右）對印度課徵高達50％的關稅，使印美關係陷入緊繃，據稱在美印緊張因關稅問題升高之際，印度總理莫迪（左）還曾四度拒接川普的電話。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普對印度施加高達五十％的關稅，使印度與美關係陷入緊繃，媒體披露，在美印緊張因關稅問題升高之際，印度總理莫迪曾經四度拒接川普的電話。

據德國「法蘭克福廣訊報」（FAZ）報導，「川普最近幾週四次打電話給莫迪，但是莫迪都拒絕接聽這些電話」，「據稱莫迪受到川普挑起的創傷所苦」。廣訊報未指明消息來源，而華府和新德里都拒絕證實這項報導。日本媒體「日經亞洲」廿四日也曾引述印度外交專家說法，指莫迪近日多次拒絕接聽川普來電，「令川普倍感挫折」。

川普關稅政治反效果

巴西、印度、俄、中恐組「抵抗軸心」

印度一度被視為川普的一大安全夥伴。美國原先以印度向俄羅斯採購原油為由，宣佈對印度課徵廿五％關稅已經生效，但是國土安全部廿五日發布的公告證實，另有廿五％將於廿七日實施。川普日前形容印度與俄羅斯的經濟「已死」，八月初在財經媒體CNBC訪問中，又指責印度「助長（俄羅斯）戰爭機器」。

英國「衛報」報導，川普利用關稅施展政治和經濟力量，雖然在短期獲利；但從巴西、俄羅斯、印度和中國這幾週表現出來的抵抗，意味著或許從中期而言，川普的關稅開始產生明顯的政治反效果，製造出一個抵抗軸心。巴西總統魯拉曾概述這種新務實主義，「如果美國不想（向我們）購買，我們將找到新的夥伴」，「這世界很大，也亟欲和巴西做生意」。

全球南方國家 與美裂痕擴大

全球南方國家與川普之間的裂痕正在擴大，因為美國的關稅現在已經不只被川普用來「重新平衡」目前美國的一兆一八○○億美元貿易赤字，也被利用在一些完全與貿易無關的議題上，強加其政治意志。

例如墨西哥，在力抗美國卅％關稅之際，已經採取一系列行動打擊幫派犯罪。印度視美國將關稅加倍，是對其增加購買俄國打折價的原油實施不公平的懲罰。加拿大總理卡尼決定承認巴勒斯坦國，也被川普當成「非常難以」與加國達成貿易協議的一個理由。在巴西，川普則是為了前總統波索納洛被指控企圖政變案，挑戰巴西最高法院的司法權，甚至為此制裁該國大法官。

此種壓力正促使這些國家思考，與其被各自擊破，不如某種程度集體自保，或許是透過十國組成之「金磚國家」（Brics）的保護傘。原本金磚國家集團在意識形態上不一，成員國有對美國深具敵意的，如中國，也有傳統對美友善的國家，如印度和巴西。以魯拉為例，原本他追求「多邊平衡」策略，轉而強調「巴西尋求多元夥伴」，甚至直言「不應該再使用美元」。

