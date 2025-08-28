烏克蘭安保 美願協防領空、情報支援

烏克蘭總統澤倫斯基（左）25日在基輔會見美國烏俄特使凱洛格（右），商討美國總統川普推動的烏俄和平方案。（歐新社）

2025/08/28 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國和歐洲提供安全保證，是烏克蘭對烏俄和平協議的重要先決條件，而美國在其中扮演何種角色，更是一大關鍵。英國「金融時報」廿六日引述歐洲和烏克蘭官員報導，美國準備對戰後西方的任何烏克蘭安全計畫，提供情報和戰場監視支援，並將參與以歐洲為主的空中防禦網。報導指出，這代表川普政府立場的顯著轉向。

美國總統川普十八日向歐洲領袖表示，美國將是烏國戰後安全保證的「協調者」之一。在美國與歐洲國家國安和軍事領導階層的多次討論中，美國高層官員表示，華府準備提供能使任何歐洲為首的部隊派駐烏克蘭發揮作用的「戰略資源」，包括情報、監視與偵察能力（ISR）、指揮管制，以及防空資源。

川普政府立場顯著轉向 將提供歐洲維和部隊「戰略資源」

華府已經提供烏國「愛國者」飛彈系統，但戰後還將涉及戰機、後勤和陸基雷達方面的支援，使歐洲執行的禁航區和防空網能發揮作用。金融時報指出，在任何烏俄和平協議下，美國龐大的情報和偵監、指管能力優勢，都能讓衛星有效監視停火，並協調部署烏國的西方部隊。

劃設非軍事區 由第三國組成的中立維和部隊巡邏

報導指出，西方國家已描繪出一份粗略方案，包括劃設非軍事區，可能由來自受烏、俄兩國同意之第三國組成的中立維和部隊巡邏。非軍事區後的邊境由受北大西洋公約組織（NATO）訓練、武裝的烏軍部隊防守，而歐洲為首的嚇阻部隊駐守更深入烏境內，做為第三條防線，美國提供的資源則在此後方做為後盾。

邊境由烏軍部隊防守 第三防線由歐洲部隊駐守

烏國總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克證實前述報導，並表示英法為首「志願者聯盟」的每個國家各有不同貢獻，「最終將是結合軍事、政治和軍事支援」。相關討論重點在於志願者聯盟派出約四到五個旅級歐洲部隊「進駐」，加上「美國提供的戰略資源」。

克宮稱反對歐洲部隊維和 川普嗆祭經濟制裁

然而，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿七日表示，反對歐洲國家對烏克蘭派駐維和部隊，也不同意俄國總統普廷和澤倫斯基很快就會會晤的構想；俄烏談判代表正在「接觸」，但未對後續協商訂下時間表。

川普特使魏科夫廿六日表示，本週將在紐約與烏國代表團會面，「這是重要的訊號」，並表示美方「每天」都與俄國談。魏科夫說，「我認為他（普廷）已試圖展現誠意，在阿拉斯加峰會上也確實如此，但這場戰爭非常複雜」。

川普則在白宮內閣會議上表示，如果普廷未能同意在俄烏戰爭中停火，他已準備好要對俄國祭出經濟制裁，「我所想到的制裁是非常、非常嚴重的…我說的是經濟層面，因為我們不會捲入一場世界大戰。」「但會是一場經濟戰…經濟戰將會很糟糕，對俄羅斯不利，而我不希望如此。」

