為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭安保 美願協防領空、情報支援

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）25日在基輔會見美國烏俄特使凱洛格（右），商討美國總統川普推動的烏俄和平方案。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）25日在基輔會見美國烏俄特使凱洛格（右），商討美國總統川普推動的烏俄和平方案。（歐新社）

    2025/08/28 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國和歐洲提供安全保證，是烏克蘭對烏俄和平協議的重要先決條件，而美國在其中扮演何種角色，更是一大關鍵。英國「金融時報」廿六日引述歐洲和烏克蘭官員報導，美國準備對戰後西方的任何烏克蘭安全計畫，提供情報和戰場監視支援，並將參與以歐洲為主的空中防禦網。報導指出，這代表川普政府立場的顯著轉向。

    美國總統川普十八日向歐洲領袖表示，美國將是烏國戰後安全保證的「協調者」之一。在美國與歐洲國家國安和軍事領導階層的多次討論中，美國高層官員表示，華府準備提供能使任何歐洲為首的部隊派駐烏克蘭發揮作用的「戰略資源」，包括情報、監視與偵察能力（ISR）、指揮管制，以及防空資源。

    川普政府立場顯著轉向 將提供歐洲維和部隊「戰略資源」

    華府已經提供烏國「愛國者」飛彈系統，但戰後還將涉及戰機、後勤和陸基雷達方面的支援，使歐洲執行的禁航區和防空網能發揮作用。金融時報指出，在任何烏俄和平協議下，美國龐大的情報和偵監、指管能力優勢，都能讓衛星有效監視停火，並協調部署烏國的西方部隊。

    劃設非軍事區 由第三國組成的中立維和部隊巡邏

    報導指出，西方國家已描繪出一份粗略方案，包括劃設非軍事區，可能由來自受烏、俄兩國同意之第三國組成的中立維和部隊巡邏。非軍事區後的邊境由受北大西洋公約組織（NATO）訓練、武裝的烏軍部隊防守，而歐洲為首的嚇阻部隊駐守更深入烏境內，做為第三條防線，美國提供的資源則在此後方做為後盾。

    邊境由烏軍部隊防守 第三防線由歐洲部隊駐守

    烏國總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克證實前述報導，並表示英法為首「志願者聯盟」的每個國家各有不同貢獻，「最終將是結合軍事、政治和軍事支援」。相關討論重點在於志願者聯盟派出約四到五個旅級歐洲部隊「進駐」，加上「美國提供的戰略資源」。

    克宮稱反對歐洲部隊維和 川普嗆祭經濟制裁

    然而，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿七日表示，反對歐洲國家對烏克蘭派駐維和部隊，也不同意俄國總統普廷和澤倫斯基很快就會會晤的構想；俄烏談判代表正在「接觸」，但未對後續協商訂下時間表。

    川普特使魏科夫廿六日表示，本週將在紐約與烏國代表團會面，「這是重要的訊號」，並表示美方「每天」都與俄國談。魏科夫說，「我認為他（普廷）已試圖展現誠意，在阿拉斯加峰會上也確實如此，但這場戰爭非常複雜」。

    川普則在白宮內閣會議上表示，如果普廷未能同意在俄烏戰爭中停火，他已準備好要對俄國祭出經濟制裁，「我所想到的制裁是非常、非常嚴重的…我說的是經濟層面，因為我們不會捲入一場世界大戰。」「但會是一場經濟戰…經濟戰將會很糟糕，對俄羅斯不利，而我不希望如此。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播