美擬「類北約」保烏 中國忐忑

烏克蘭總統澤倫斯基重返白宮，身穿全套黑色的西裝夾克、有領襯衫、休閒褲和軍靴，讓川普直呼「我太喜歡了」。（路透）

2025/08/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」十八日報導，針對美國傳出有意提供烏克蘭類似北大西洋公約組織（NATO）共同防禦「第五條款」的安全保障，中國分析人士警告，一旦美方藉由此舉化解烏俄衝突、改善美俄關係，甚至立下不用加入北約、就能享有類似安保待遇的先例，那麼中國就將面臨愈來愈大的地緣政治壓力。

地緣政治壓力加劇

美國總統川普的烏克蘭特使魏科夫十七日率先透露美國可能向烏克蘭提供類似北約「第五條款」的安全保障，還說俄羅斯總統普廷已在與川普會晤時同意這點，作為潛在烏俄和平協議一部分。北約「第五條款」規定，若北約任一成員國遭受攻擊，等同所有成員國遇襲，並有理由武力反擊。魏科夫強調，這是跳脫莫斯科反對基輔加入北約的替代方案，端看烏克蘭是否接受。

請繼續往下閱讀...

中國智庫「弘則研究」研究員朱君薇（Zhu Junwei，譯音）分析，普廷不會無條件同意在未來的和平協議中加入「類北約」的安全保障，但如果歐洲的安全困境透過這樣的安全保障得到緩解，且美俄關係得到改善，那麼中國面臨的地緣政治壓力可能會增加。此外，「類北約」安保可能意味，非北約成員國毋須正式加入北約，即可獲得這類保護，相當於名義上加入北約，「未來這類安排是否適用於其他地區，可能成為中國關注的問題」。

美軍事資源更集中亞太

中國清華大學戰略與安全研究中心助理研究員宋博表示，如果莫斯科能得到華府和歐洲各國承諾，阻止北約東擴，並限制北約在俄國邊境的防禦建設，從而減輕俄國在西部邊境的壓力，那麼莫斯科和北約就有可能避免在歐洲發生軍事對峙，並使莫斯科不再糾結於「類北約」安全保障的問題，「對中國而言，俄國與西方之間軍事和安全對抗強度降低，必然會使美國更容易調整在歐洲的軍事存在，從而將更多軍事資源集中在亞太地區」。

中國人民大學重陽金融學院院長王文則認為，美國不太可能向烏克蘭提供「類北約」的安全保障，因為這不符合川普的「美國優先」政策。他認為，川普現在的政策是「去烏克蘭化」，盡可能地擺脫烏克蘭帶來的負擔。儘管如此，無論涉及領土問題或更廣泛的戰略協議，北京都會歡迎美俄就烏克蘭問題達成協議，因為這對中國有利，有助於緩解中國在西方面臨的外部戰略挑戰，也有助於減少北京因支持莫斯科而遭受的指責。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法