船艦自撞2天 中國又在黃岩島生事

美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」（如圖）和濱海戰鬥艦「辛辛那提號」，13日在南海黃岩島附近海域航行，這是美國至少6年來首次在黃岩島周邊執行軍事行動。（美聯社）

2025/08/14 05:30

美派遣兩艦 監控南海情勢

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕在中國海警船十一日因追逐菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，而與自家海軍軍艦相撞後，美國十三日派遣兩艘軍艦進入事發的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）海域，監控情勢，不料同日又發生菲律賓巡邏機在黃岩島上空，遭中國戰鬥機逼近脅迫的事件。

中國海軍軍艦尾隨美艦

菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉引述美國官員和菲國偵察資訊，指出美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（USS Cincinnati），在距離黃岩島約五十五公里海域航行時，遭一艘中國海軍軍艦尾隨，但未傳出對峙或衝突事件。中國人民解放軍南部戰區聲稱，美國軍艦「非法闖入中國領海」，中方跟蹤監視、警告驅離。

請繼續往下閱讀...

美海軍：合法航行自由權

當時黃岩島周邊海域有四艘中國海警船、兩艘中國軍艦、六艘海上民兵船。美國第七艦隊發言人則強調，此次行動是對自由航行權的合法主張，「無論中國如何聲索，都不會阻止我們。」

這是至少六年來美國首度在黃岩島周邊海域執行軍事行動，時機正值菲律賓和中國甫於當地爆發衝突，一艘中國海警船試圖封鎖、驅逐較小型的菲國巡邏艦「蘇鑾號」時，與中國海軍052D型飛彈驅逐艦「桂林號」相撞，造成海警船嚴重受損。

美國駐菲律賓大使卡爾森十二日譴責中國魯莽行動；日本、澳洲和紐西蘭十三日也對導致兩艦相撞的危險操作，表示震驚。日本駐菲律賓大使遠藤和也發文說，日本反對任何升高緊張的行動，對此類事件表達擔憂。澳洲駐馬尼拉大使館則說，此事凸顯「有必要降溫、自制並遵守國際法」。

中國戰鬥機攔截菲巡邏機

與此同時，菲律賓政府十三日表示，菲國海防隊一架渦輪螺旋槳動力巡邏機，當天上午在黃岩島外海上空，遭一架中國「殲-15」戰機攔截，當時巡邏機正搭載包括路透在內的記者團，目睹該架中國戰機逼近菲國巡邏機。

塔瑞耶拉說，中國戰機在菲國巡邏機後方、上方或並行飛行，一度逼近僅約六十一公尺，雙方遭遇持續廿分鐘。海面上的中國海軍軍艦，則透過廣播要求菲國巡邏機「立即離開」。

日菲相互准入協定911生效

另一方面，日本與菲律賓去年七月簽署的「相互准入協定」（RAA），由於兩國已分別完成國內批准手續，預定九月十一日正式生效。未來日菲兩國部隊可以在對方領土、領海及領空進行聯合訓練，簡化入境與裝備運輸程序，有助於提高兩軍協同作戰能力，雙方關係也升級為「準同盟國」。

菲律賓是繼澳洲和英國後，第三個與日本締結RAA協定的國家。日本與澳、英簽署的RAA協定，已於二○二三年生效，與法國簽署談判也已經啟動。

美國海軍濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（如圖）和飛彈驅逐艦「希金斯號」，13日在南海黃岩島附近海域航行，這是美國至少6年來首次在黃岩島周邊執行軍事行動。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法