15日與普廷晤談烏俄停戰 川普：可能觸及烏俄領土交換

2025/08/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普八日宣布，將於十五日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會面，討論俄國停止對烏克蘭的軍事行動，並暗示最終協議可能涉及領土交換。烏克蘭總統澤倫斯基九日則警告，任何「沒有烏克蘭參與的決定」不會帶來和平，並排除割讓領土的可能。

烏克蘭被排除在談判外

澤倫斯基：不會割讓領土

川普在「真實社群」發文指出，此次與普廷的會晤備受矚目。他原曾向普廷下最後通牒，要求八日前與基輔達成和平協議，否則將面臨更嚴厲制裁，但當天改口展現樂觀，稱普廷、澤倫斯基及歐洲領袖都希望和平，「直覺告訴我，我有機會實現和平」。他並稱烏俄將進行對雙方有利的領土交換，但未提供細節。接近克宮的分析人士推測，俄國可能放棄烏東四州以外、現時佔領的部分烏國領土。

此次將是普廷睽違十年再度踏上美國領土，上一次是在二○一五年紐約聯合國大會與時任總統歐巴馬會晤；二一年六月，他與時任總統拜登在日內瓦會面。川普與普廷上一次會晤則為一九年日本G20峰會，今年一月以來兩人已多次通話。克宮八日表示，普廷日前與中國國家主席習近平通話，向其說明與川普特使魏科夫會晤結果，習表態「支持長期解決烏克蘭危機」。

不過，烏方被排除在談判之外，引發外界憂慮白宮與克宮可能基於烏方不願接受的讓步進行磋商。澤倫斯基重申，烏克蘭不會為結束俄國逾三年半的侵略戰爭而割地，任何未經烏方參與的協議都是「無效解決方案」。烏外長西比哈則強調，俄國「絕不能因發動戰爭而獲獎勵」，並表示需要能避免莫斯科再度挑釁的長久和平。

