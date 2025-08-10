為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    15日與普廷晤談烏俄停戰 川普：可能觸及烏俄領土交換

    美國總統川普將於15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會面，討論俄國停止對烏克蘭的軍事行動。

    美國總統川普將於15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會面，討論俄國停止對烏克蘭的軍事行動。

    2025/08/10 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普八日宣布，將於十五日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會面，討論俄國停止對烏克蘭的軍事行動，並暗示最終協議可能涉及領土交換。烏克蘭總統澤倫斯基九日則警告，任何「沒有烏克蘭參與的決定」不會帶來和平，並排除割讓領土的可能。

    烏克蘭被排除在談判外

    澤倫斯基：不會割讓領土

    川普在「真實社群」發文指出，此次與普廷的會晤備受矚目。他原曾向普廷下最後通牒，要求八日前與基輔達成和平協議，否則將面臨更嚴厲制裁，但當天改口展現樂觀，稱普廷、澤倫斯基及歐洲領袖都希望和平，「直覺告訴我，我有機會實現和平」。他並稱烏俄將進行對雙方有利的領土交換，但未提供細節。接近克宮的分析人士推測，俄國可能放棄烏東四州以外、現時佔領的部分烏國領土。

    此次將是普廷睽違十年再度踏上美國領土，上一次是在二○一五年紐約聯合國大會與時任總統歐巴馬會晤；二一年六月，他與時任總統拜登在日內瓦會面。川普與普廷上一次會晤則為一九年日本G20峰會，今年一月以來兩人已多次通話。克宮八日表示，普廷日前與中國國家主席習近平通話，向其說明與川普特使魏科夫會晤結果，習表態「支持長期解決烏克蘭危機」。

    不過，烏方被排除在談判之外，引發外界憂慮白宮與克宮可能基於烏方不願接受的讓步進行磋商。澤倫斯基重申，烏克蘭不會為結束俄國逾三年半的侵略戰爭而割地，任何未經烏方參與的協議都是「無效解決方案」。烏外長西比哈則強調，俄國「絕不能因發動戰爭而獲獎勵」，並表示需要能避免莫斯科再度挑釁的長久和平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播