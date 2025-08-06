擊潰哈瑪斯 傳以擬全面佔領加薩

據傳以色列總理納坦雅胡已決定全面佔領加薩走廊，包括在人質被俘區展開軍事行動。圖為以色列國防軍的裝步戰車（IFV）5日在以國南部邊境部署。（法新社）

2025/08/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕包括以色列耶路撒冷郵報、第十二頻道等新聞媒體均報導，以國總理納坦雅胡準備在五日宣布對加薩走廊的新戰爭計畫，將決定完全佔領加薩走廊，實施軍事接管，徹底摧毀巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，逆轉二○○五年以國撤離屯墾區居民和軍隊，僅保留邊境控制權的決定。

納坦雅胡辦公室並未立即回應媒體的報導。據了解，納坦雅胡當日會先與安全首長在耶路撒冷開會討論新命令，也會與軍方參謀長及國防部長等官員會晤。以色列公共廣播公司（Kan）報導，「納坦雅胡想要以色列軍隊征服整個加薩走廊」、「數名與總理談話的內閣成員證實，納坦雅胡決定將戰線擴展至人質可能遭關押的地區」。

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擴大軍事行動疑為談判策略

目前還不清楚擴大軍事行動的傳言是否為談判策略，以及以色列國防軍（IDF）參謀總長薩米（Eyal Zamir）中將是否會反對這類決策。耶路撒冷郵報指總理辦公室已告訴薩米，若不同意就得辭職。二○二三年十月至今的加薩衝突期間，軍方始終抗拒政府試圖全面佔領加薩，並在當地建立軍事治理的構想，且隨著戰事拉長，以軍人力也面臨捉襟見肘的情況，後備役人員因此不斷被召集。

納坦雅胡五日視察軍事訓練設施時表示，以色列必須「徹底擊潰哈瑪斯並釋放在加薩的人質」，確保加薩「不再對以色列展現威脅」。

以國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）指出，以方將部分重新開放對加薩的私人貿易活動，藉此減緩當地對聯合國、援助機構車隊及國際軍事空投的依賴，受核准的貨物包括主食、水果、蔬菜、嬰兒乳品和衛生用品等。

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