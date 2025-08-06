各走各路 俄不再遵守中程核飛彈條約

俄羅斯4日宣布，將不再遵守形同具文的「中程核飛彈條約」。圖為俄軍可攜載核彈頭的「伊斯坎德」（Iskander）短／中程彈道飛彈系統。（美聯社檔案照）

2025/08/06 05:30

控美國及盟友發展中程武器 直接威脅安全

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯四日宣布不再遵守限制中程核子飛彈部署的「中程核飛彈條約」（INF），使外界憂心冷戰時期的軍備競賽及飛彈危機可能死灰復燃。

軍備競賽鳴槍 恐釀飛彈危機

俄羅斯外交部在聲明中，指控美國及其盟友發展中程武器，且準備在歐洲和亞洲等地區部署，包括美國計畫在明年於歐洲部署的「泰風」（Typhon）與「長程高超音速武器」（LRHW，又稱「暗鷹」）；華府及其盟友的行為直接威脅俄國的安全，並對區域及全球穩定造成「顯著有害後果」。聲明未提及莫斯科可能採取的行動，僅稱回應措施會在分析美國及西方陸基飛彈部署的規模後，由聯邦政府領導層做出決策。

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在白俄部署榛果樹 威脅北約

俄國總統普廷先前提到，計畫年底在盟國白俄羅斯部署高超音速中程飛彈「榛果樹」（Oreshnik），並曾警告若西方允許基輔使用長程飛彈打擊俄羅斯，便可能使用榛果樹攻擊北約國家。克里姆林宮表示，「俄羅斯不再有任何限制，不再視自身受到任何事物約束」、，俄羅斯有權在必要時自行其是。

據俄方說法，榛果樹飛彈射程覆蓋整個歐洲大陸，末端飛行速度可達十馬赫，難以被當前防空技術攔截，只要在一次打擊中使用數枚，毀滅性堪比一次核武攻擊。俄軍在去年十一月首次動用榛果樹打擊烏克蘭。

一九八七年冷戰時期由美國與蘇聯簽署的INF，禁止部署可裝備核彈頭的五○○至五五○○公里射程中程飛彈。二○一九年美國在指控俄國違約下退出，俄羅斯則宣布仍會自我設限待美國跟進，直到如今宣布解除限制。

「路透」五日獨家引述俄國知情人士說法，對於川普開出最遲在八日前與基輔議和的最後通牒，普廷雖不願激怒川普，但仍把戰爭目標至於優先，即取得對盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫爾松四州的全面掌控，接著才會和談。

消息人士指出，普廷私下對近期美俄關係惡化及川普的怒氣擔憂，盼再次與華府交好並與西方貿易。然而，俄軍在戰場上持續推進，且俄軍總參謀部評估烏軍防線可能在二到三個月內崩潰的情況下，烏克蘭正承受龐大軍事壓力，普廷不認為現在是結束戰爭的時機，即便喊停，也不會被俄國人民或軍隊諒解。

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