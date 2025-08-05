中國限制公務員出國 上繳護照退休數年才還

（美聯社檔案照）

2025/08/05 05:30

控管公職與外國人接觸

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐約時報三日報導，中國政府不僅嚴格控管外國人進入中國，就連中國公職人員也無法輕易前往國外，必須先取得批准，甚至還得上交護照，即使退休後也必須等待一定年限，才能取回護照，藉此加強控管公職人員與外國人的接觸。官方給出的理由包括維護國家安全、打擊腐敗和削減開支等，但限制範圍已擴大到無法獲取敏感訊息或政府資金的員工，引起諸多不滿。

威脅教師 擅自出國解僱

據報導，中國南方一所公立小學的語文教師合約中，除了常見條款外，還有一條格外引人注目：「未經學校允許出國旅行，可能會導致解僱」。另一個教職員社群平台群組還提到一項規定：「根據上級部門規定，教師們須增強紀律觀念，目前不批准出國旅遊」。類似的警告正在中國公職體系中蔓延，一些幼兒園教師、醫生，甚至政府承包商和國有企業員工，都被要求上交護照。還有一些城市規定，退休人員要等兩年才能取回護照。

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許多地方的公職人員即使因私人原因出國旅行，也必須獲得批准。以「一般性出國考察、日常調研、交流學習」為目的的公務旅行已被禁止。在大多數省分，有海外留學經歷者現在已失去擔任某些公職的資格。

紐時採訪的七位公職人員，包括一名小學音樂教師、一名護理師和一名文學教授等，都證實上述限制的存在。其中兩人表示，他們還被要求向任職單位披露個人社群媒體帳號。另一人則說，如果她離開工作所在城市，也必須通知任職單位。部分地方政府甚至禁止三人以上公務員聚餐，以防範類似酗酒鬧事的醜聞發生。

官方此舉與長期警惕外國間諜活動、避免中國人民遭敵對外國勢力煽動有關。中共喉舌「人民日報」七月間曾發文挑明，民間外交「因（中共）黨而立」，應由黨來領導。儘管中方渴望吸引外國企業和觀光客，但也努力阻止本國民眾出境。

中方要求部分國家工作人員必須提前報備出國行程並非新鮮事，他們的名字會被提供給邊境官員，以防止未經授權出境。但在習近平執政下，這些控管措施已經擴大到層級更低的工作人員。例如，一份地方政府通知顯示，浙江省沿海城市舟山附近六個漁村的全職官員，都被要求上交證件。

此外，獲准出國旅行者有時還被要求保證在國外期間不危害國家安全，「不說中國壞話」。內蒙古工業大學即要求教職員在國外未經批准，不得接受任何媒體採訪，或與任何「外方」會面。若遭遇「反中勢力」，須向中國駐外使館報告。若回國後一週內未交回護照，還可能導致五年內被禁止出境。

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