南韓外長︰中國造成鄰國困擾

南韓新任外交部長趙顯（左）7月31日訪問美國國務院，國務卿魯比歐（右）出面接待。（法新社檔案照）

2025/08/05 05:30

南韓與美日合作 確保國際秩序不受中國威脅

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓新任外交部長趙顯指出，南韓正面臨「中國給鄰國造成困擾」的問題，並警惕中國的崛起及挑戰。他表示，南韓政府的立場是「與中國維持良好關係」，同時「與美日合作確保國際秩序不受中國威脅」。

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華盛頓郵報三日刊出趙顯專訪全文，專訪內容也被包括「韓聯社」在內的南韓媒體轉載。

趙顯︰已看到中國在南海、黃海所作所為

針對東北亞地緣政治的挑戰，趙顯在專訪中直指，首爾在東北亞地區面臨「中國給鄰國造成一些困擾」（becoming somewhat problematic with its neighbors）的問題，南韓已經看到中國在南海和黃海的所作所為。

中國和南海和菲律賓頻繁對峙衝突，而從設置多具浮標到海軍演習，中國在朝鮮半島西部的黃海行徑愈加挑釁，導致黃海成為最新潛在衝突熱點的可能性升溫。

今年二月，一艘南韓研究船在黃海海域查看中國在距南韓海岸約三七○公里處設置的可疑結構物時，遭中國海警船阻攔，甚至揮刀恫嚇。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，這類平台可能兼具研究與軍事雙重用途，以利北京蠶食管轄權。

趙顯表示，中國快速實現經濟成長，但也成為「各方的競爭對手」。南韓警惕中國崛起及來自中國的挑戰，儘管要向北京傳達「我們願與中國保持良好關係」，但也想看到「中國就雙邊關係乃至地區事務遵守國際法」。從這個角度出發，南韓還將與日本合作。

趙顯表示，南韓在東北亞地區面臨新的挑戰，但與中國接觸有其必要，因為僅試圖圍堵中國，不會像「期望的那樣有效」。因此，首爾的立場是，與北京維持良好關係，同時與美日合作，確保國際秩序不受中國威脅。

中國新華社報導，趙顯七月廿八才與中國外長王毅通話，並指韓方期待兩國高層交流，願深化經貿合作。王毅則說，中韓關係首先要保持政策穩定性，希望韓方對中政策做到「穩定、可持續、可預期，避免搖擺」，中韓關係「不應受制於任何第三方」。

針對趙顯的談話，中國駐韓大使館四日強調，中國與周邊國家維持良好關係，絕大多數國家也將加強與中方的友好合作。自南韓新政府成立以來，中韓雙方積極互動，致力於將中韓戰略合作夥伴關係提升至更高水準。

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