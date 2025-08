南韓外長︰中國造成鄰國困擾

南韓新任外交部長趙顯(左)7月31日訪問美國國務院,國務卿魯比歐(右)出面接待。(法新社檔案照)

2025/08/05 05:30

南韓與美日合作 確保國際秩序不受中國威脅

〔國際新聞中心/綜合報導〕南韓新任外交部長趙顯指出,南韓正面臨「中國給鄰國造成困擾」的問題,並警惕中國的崛起及挑戰。他表示,南韓政府的立場是「與中國維持良好關係」,同時「與美日合作確保國際秩序不受中國威脅」。

華盛頓郵報三日刊出趙顯專訪全文,專訪內容也被包括「韓聯社」在內的南韓媒體轉載。

趙顯︰已看到中國在南海、黃海所作所為

針對東北亞地緣政治的挑戰,趙顯在專訪中直指,首爾在東北亞地區面臨「中國給鄰國造成一些困擾」(becoming somewhat problematic with its neighbors)的問題,南韓已經看到中國在南海和黃海的所作所為。

中國和南海和菲律賓頻繁對峙衝突,而從設置多具浮標到海軍演習,中國在朝鮮半島西部的黃海行徑愈加挑釁,導致黃海成為最新潛在衝突熱點的可能性升溫。

今年二月,一艘南韓研究船在黃海海域查看中國在距南韓海岸約三七○公里處設置的可疑結構物時,遭中國海警船阻攔,甚至揮刀恫嚇。華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)指出,這類平台可能兼具研究與軍事雙重用途,以利北京蠶食管轄權。

趙顯表示,中國快速實現經濟成長,但也成為「各方的競爭對手」。南韓警惕中國崛起及來自中國的挑戰,儘管要向北京傳達「我們願與中國保持良好關係」,但也想看到「中國就雙邊關係乃至地區事務遵守國際法」。從這個角度出發,南韓還將與日本合作。

趙顯表示,南韓在東北亞地區面臨新的挑戰,但與中國接觸有其必要,因為僅試圖圍堵中國,不會像「期望的那樣有效」。因此,首爾的立場是,與北京維持良好關係,同時與美日合作,確保國際秩序不受中國威脅。

中國新華社報導,趙顯七月廿八才與中國外長王毅通話,並指韓方期待兩國高層交流,願深化經貿合作。王毅則說,中韓關係首先要保持政策穩定性,希望韓方對中政策做到「穩定、可持續、可預期,避免搖擺」,中韓關係「不應受制於任何第三方」。

針對趙顯的談話,中國駐韓大使館四日強調,中國與周邊國家維持良好關係,絕大多數國家也將加強與中方的友好合作。自南韓新政府成立以來,中韓雙方積極互動,致力於將中韓戰略合作夥伴關係提升至更高水準。

