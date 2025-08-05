菲總統訪印談安全合作 印菲南海巡邏抗中

菲律賓總統小馬可仕（左2）4日抵達新德里，印度外交部國務部長馬蓋里塔（中）在機場迎接。（法新社）

2025/08/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國在南海愈發咄咄逼人，愈來愈多國家積極關切南海事務。菲律賓總統小馬可仕四日起訪問印度，與印度總理莫迪洽談商業、安全等領域合作。印度與菲國海軍也不顧北京反對，三日起一連兩天首次在南海海域執行聯合巡邏。

菲律賓軍方表示，在菲中兩國頻頻於南海爭議水域爆發衝突後，菲方過去一年來已加強與多國的防務合作。菲國海軍中校薩加多（John Paul Salgado）指出，菲印兩軍的南海聯合巡邏從三日下午開始，四日的行動是進行海上補給，印方派出三艘艦艇參與。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，這次的聯合海上演習成功，希望菲印兩軍未來進行更多類似演習。

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當被問及中國是否有所回應時，布勞納僅表示「我們沒有遭遇任何意外事件，但我們仍然受到（中方）跟蹤，我們對此早有預料」。菲國軍方進一步透露，在過去與其他外國海軍的聯合巡邏中，中國海軍和海警艦艇也一直在遠距離進行監視。對於菲國與外國加強防務合作，中國國防部日前怒斥菲方為「麻煩製造者」，與外國勢力勾結，在「中國領海」內製造麻煩。

在印度海軍補給艦「夏克提號」（INS Shakti）七月卅一日停靠馬尼拉港時，布勞納表示，菲國須增強嚇阻力，以避免戰爭，「要做到這一點，首先須透過現代化建設來加強武裝力量；其次必須與志同道合的國家合作，這正是我們與印度合作的方式」。布勞納也重申，兩國對海上安全、區域穩定及在地緣政治最敏感地區之一，建立基於規則的國際秩序的共同承諾。

小馬可仕在外交、國防、貿易工業等部會首長陪同下，四日對印度展開五天國是訪問。他在行前形容印度是「菲律賓的珍貴朋友」，兩國以民主、海事利益及區域和平等共享價值，做為深化合作的基礎，並強調兩國同樣致力於維護國際法，包括「聯合國海洋法公約」和南海仲裁結果。

菲向印度採購海軍武器

印度外交部長蘇杰生去年三月訪菲時，稱印度承認南海案仲裁結果的有效性，印度支持菲國維護國家主權、反對中國對鄰國諸多作為。

小馬可仕此行預計造訪德里、班加羅爾等大都會區，與商界領袖洽談經貿合作機會，尤其是資訊科技產業。此外，雙方也可能加強國防與海事領域的合作。先前，菲國已向印度採購三套「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈，目前尚未完全交付，還有兩套未來幾年內運抵。此外，也向印度採購防彈裝備及海軍武器等。

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