美議員提法案 穩固台灣邦交國

提出法案的美國參議員芮基茲，今年曾訪台會見賴清德總統。（中央社檔案照）

2025/08/05 05:30

點名中國施壓拉美友邦與我斷交 促魯比歐說明因應措施

〔國際新聞中心／綜合報導〕為協助台灣對抗中國步步進逼的威脅，美國跨黨派聯邦參議員提出法案，點名中國利用不透明開發協議及幕後施壓，迫使拉丁美洲和加勒比海地區國家與台灣斷交，要求國務卿說明針對準備與台斷交的拉美國家採取何種因應措施，並鼓勵當地的美國大使館與台灣代表處合作。

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鼓勵美國大使館 與台灣代表處合作

民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）及凱恩（Tim Kaine），共和黨參議員匡希恆（John Curtis）及芮基茲（Pete Ricketts），一日提出「美國—台灣美洲夥伴法案」（United States-Taiwan Partnership in the Americas Act），支持與台灣維持邦交的拉美及加勒比海國家，對抗中國以脅迫或施壓方式迫使與台斷交的行徑。

台灣在拉美及加勒比海的七個友邦，分別為聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、瓜地馬拉、巴拉圭、海地及貝里斯。

這項法案要求國務卿成立機制追蹤，並因應中國在前述國家的基礎建設與開發專案，列舉具有戰略風險或涉及不透明融資的計畫，並協調美國適當的外交回應措施。

根據法案，國務卿應向參議院及眾議院外交委員會提交半年一次的報告，聚焦已經採取行動、準備與台灣斷絕邦交的拉美國家。倘若國務卿判定已有這類情況，應在卅天內向相關委員會提交報告，內含詳細計畫以協助維持該政府與台灣的正式外交關係。

法案簽署生效的一八○天內，以及其後連續五年，國務卿也應向相關委員會報告中國對這七個國家的目標、投資和利益評估，以及施加壓力或影響力的手段總覽等。

此外，法案還授權國務卿採取措施，加強美國與拉丁美洲及加勒比海國家在台灣議題上的協調，範圍包括技術合作、公共外交，以及鼓勵當地的美國大使館與台灣代表處合作。

今年四月才訪問台灣的提案議員之一芮基茲透過聲明表示，共產中國最想要的就是在不發動戰爭的情況下，實現兩岸統一，因此北京的主要目標之一，就是透過經濟及脅迫手段在外交上孤立台灣。

芮基茲指出，拉丁美洲和加勒比海地區國家，佔台灣剩餘邦交國的半數以上，「美國—台灣美洲夥伴法案」將確保這些重要的邦交關係能夠持續下去。

為簡化美國對台軍售程序，芮基茲五月間也提出「豪豬法案」（PORCUPINE Act），推動台灣適用較短的軍售通知期，以及較低的金額門檻，也使美國盟友更容易向台灣轉移美製武器。

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