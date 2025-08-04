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    川普給南韓「新帳單」 聚焦駐韓美軍因應台海

    李在明（歐新社檔案照）

    李在明（歐新社檔案照）

    2025/08/04 05:30

    軍事同盟現代化 雙方最關鍵議題

    〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓總統李在明預定本月訪問美國，與美國總統川普舉行高峰會，日本和南韓媒體引述知情人士報導，時間可能在本月中旬或下旬。在美韓兩國達成初步貿易協議後，雙方接下來最關鍵的議題是軍事同盟現代化，可能聚焦調整駐韓美軍牽制中國、因應台海衝突的角色。南韓媒體指出，這對於必須同時維繫與中國關係的李在明而言，可能是一大難題，可視為川普給南韓的「第二張帳單」。

    李在明本月將與川普會談

    川普七月卅日宣布，與南韓達成貿易協議，美國對南韓進口商品的關稅調降至十五％，南韓將對美投資三五○○億美元，並向美國採購價值一○○○億美元的能源產品。日本TBS電視台引述多名外交消息人士獨家報導，韓美兩國正協調李在明十一日啟程前往華府，十二日與川普舉行會談。南韓SBS電視台三日則稱，南韓政府傾向於八月的最後一週。

    南韓「News1通訊社」報導，這將是李在明任內首度會晤川普，韓美同盟現代化料將成為主要議題，即擴大傳統軍事安全範疇，不再僅聚焦於應對北韓威脅，而是重新調整以因應國際安全與戰略環境的變化。「同盟現代化」是川普政府用來解釋所謂「戰略彈性」（strategic flexibility）概念的術語，包括需要調整駐韓美軍的角色和規模，以遏制中國。

    今年三月，美國國防部的內部文件「暫時國防戰略指導」指出，五角大廈將優先著重嚇阻中國奪取台灣，以及強化本土防衛，即使可能要承擔在歐洲和其他地區的風險，似乎是將應對北韓威脅的更大責任交給南韓。

    駐韓美軍角色變化 擴大對中牽制

    報導指出，川普執政時期的韓美同盟，最大癥結將是駐韓美軍角色變化。駐韓美軍司令布朗森曾將南韓描述為「停在中國門口的航空母艦」，暗示應擴大南韓在區域安全中的機動角色，駐韓美軍在對中牽制方面的功能料將持續擴大。

    南韓梨花女子大學教授朴元根（譯音）認為，川普料將在提高南韓分擔防衛經費、承擔戰略武器部署費用，以及增加國防預算等三個面向施壓。世宗研究所首席研究員申範哲（譯音）認為，若南韓完全無視美方強調的「戰略彈性」，恐導致駐韓美軍縮減。他建議李在明政府接受戰略彈性概念，但也應明確劃定「台海有事時，南韓專注於防衛朝鮮半島」的立場，並搭配「不直接介入周邊國家事務」之類的外交修辭。

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