美國務院新指示 不再評論外國選舉

魯比歐要求美國外交官除非符合美國外交政策利益，否則立即停止擅自評論他國選舉。（美聯社）

2025/07/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐十七日發布內部指引，要求國務院人員除非明確符合美國外交政策利益，否則停止公開評論外國選舉的公正、公平或合法性，此舉與美國長年推廣民主選舉的傳統相左，顯示川普政府對敦促外國進行競爭性選舉的興趣正在減退。

魯比歐在這份標記為「敏感」的備忘錄中，指示駐外外交官不得在未經國務院高層批准下，透過聲明或社群平台發表對外國選舉的評論。即使情況適當，也只能簡短祝賀當選人，並聚焦於共同外交政策利益，避免評論選舉的民主價值、公正性與合法性，發言須由國務卿本人或發言人統一發布。

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魯比歐並援引川普總統五月在沙烏地阿拉伯發表的演說，指出當時川普批評所謂「西方干涉主義者」指導中東國家如何管理自身事務，這不再是華府的事。魯比歐強調，華府會堅守民主價值，也會讚揚選擇相似路線的國家，但川普已明言，美國將以戰略利益為優先，與任何理念相符國家建立夥伴關係。國務院發言人則表示，這反映政府重視國家主權。

「華爾街日報」分析，此政策變化凸顯川普政府對施壓外國進行改革的興趣減弱。自冷戰以來，支持競爭性選舉一直是美國兩黨外交核心，但川普主張更務實，認為過去推動美國價值觀的做法失敗。

美國國務院就外國選舉發表的公開聲明，或事先警告正密切關注投票，可能會對一國產生影響，尤其是在專制國家，因為這些國家的反對派常面臨打壓，華府表態對當地人權組織與民主運動有重要意義。

限制發聲 恐難掌握他國現況

「人權觀察」華府辦公室副主任韋德席姆指出，美國駐外使領館常是唯一能揭露不公平選舉的機構，限制其發聲只會讓華府難以掌握他國領導階層的真實情況。

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