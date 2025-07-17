美助菲建2修艦基地 強化南海部署

美國海軍計畫為在菲律賓西部執行任務的小型艦艇，打造2座維修設施，其中1座將設在巴拉旺省的蠔灣（Oyster Bay）海軍基地。（法新社檔案照）

2025/07/17 05:30

低足跡嚇阻 有助馬尼拉力抗中國灰色地帶戰術

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國海軍將在菲律賓西部，鄰近南海爭議島礁的巴拉旺省，興建兩座船艦整修設施。分析家指出，此舉可做為「低足跡」嚇阻力，同時強化馬尼拉的作戰韌性，並協助力抗中國「灰色地帶」戰術。

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美國大使館十六日宣布這項計畫，地點一處設在巴拉旺省臨海的奎松市，另一座設於奎松以北約一三○公里的蠔灣（Oyster Bay）海軍基地；美國聯邦政府採購資訊網SAM.gov貼出的奎松市工程計畫公告中說，這座設施「將為（菲律賓）多種不同船隻，提供維修、保養，包括船身七．三二公尺的船隻以及其他更小型傳統船隻」。菲國擁有數艘這種尺寸的船隻，包括曾與更大型中國船艦發生衝突的「剛性充氣艇」（RHIB）。

奎松市設施鄰近仁愛暗沙

奎松市距離存有主權爭議的仁愛暗沙（菲國稱「愛尤銀礁」）不到二六○公里。菲國長期將老舊登陸艦「馬德雷山號」擱淺該島礁，並派小批部隊駐守，鞏固主權主張，近年菲、中兩國頻傳在該海域衝突，菲國指控中國阻撓其補給活動。

「南華早報」指出，分析家認為，這是華府更廣泛推動在該區域「低足跡」嚇阻力的一環，有助於菲國海軍，在與中國緊張升高之際，保持更常態且反應靈敏的部署態勢；此外，這也是美國區域戰略轉變的一部分，當中優先著重較小型、軍民兩用設施，而非常設軍事基地。

美區域戰略轉變 著重軍民兩用設施

英國中央蘭開夏大學政治分析家、博士候選人戈斯卡指出，奎松市設施鄰近爭議海域的地理位置，是一大優勢，「在作戰上，這種鄰近位置就具有重要性，可減少運輸時間，強化馬尼拉的海上存在」。她說，從華府的觀點來說，這項投資透過讓盟邦獨立運作而無需美國前進部署，支持「由夥伴領導的嚇阻力」，「這符合一套更廣泛的模式：透過兩用、低可見度基礎設施支持盟邦」。

巴拉旺為美軍和盟國部隊樞紐

她認為，與蘇比克灣等傳統軍事基地相比，這種模式可避免因重新設立基地而引人注意，但是仍可強化馬尼拉的前進部署態勢；奎松設施兼具戰術功能和戰略角色，「將嚇阻力嵌入聯盟關係內，而不需美國直接部署第一線」。

紐西蘭「亞太安全創新論壇」主席艾柏特也呼應此看法，認為這種「低足跡」設施，會有助於馬尼拉力抗北京灰色地帶戰術，同時也可強化作戰韌性，受損船艦可迅速修護、或者由駐紮附近的支援船艦替補。她還提到，「發生任何台灣緊急事態都將外溢到南海，巴拉旺將會是美軍和盟國部隊合適的樞紐」。

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