普廷願斡旋以伊 川普冷回先調解自己吧

俄羅斯總統普廷表示，願協助調解以色列與伊朗的衝突，但隨即遭到美國總統川普拒絕，要他先設法解決俄國與烏克蘭的戰事。（美聯社）

2025/06/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列和伊朗的衝突不僅造成中東情勢緊張，也牽動與伊朗關係密切的中國和俄羅斯敏感神經。美國總統川普表示，他已拒絕俄國總統普廷關於調解以色列和伊朗之間衝突的提議，普廷應該先結束他自己在烏克蘭的戰爭，「先調解你自己吧。」

川普十八日在白宮主持豎立新旗桿儀式時向媒體表示，昨天和普廷通話…他居然主動說要幫忙調解，「我回說：『幫我個忙，先調解你自己吧。』」川普說：「我們先調解俄羅斯，好嗎？我說，弗拉基米爾，我們先把俄羅斯的戰事處理好，你可以稍後再擔心這個。」

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普廷十八日在聖彼得堡國際經濟論壇期間，與多家國際通訊社高層會晤時表示，願意協助調解以色列與伊朗的衝突，莫斯科可協助研擬一項協議，使德黑蘭得以發展和平核能計畫，同時緩解以色列的安全憂慮，「這是一個敏感的議題，但我認為是可以找到解決方案的。」

在被問到如果以色列暗殺伊朗最高領袖哈米尼，俄方將做何反應時，普廷拒絕回答，僅表示「我甚至不願討論這種可能性。」哈米尼已拒絕川普要求「無條件投降」的呼籲，並警告若美國軍事介入，將對美方造成「無法彌補的損失」。

普廷表示，俄國已向伊朗、以色列與美國分享莫斯科的斡旋建議，「但最終決定權仍在於相關各國的政治領袖，尤其是伊朗與以色列。」但他也說，伊朗至今並未向俄羅斯尋求軍事援助。

數十年來，俄羅斯在中東維持微妙的平衡政策，一方面與以色列保持良好關係，另一方面也與伊朗建立穩定的經濟與軍事聯繫，使莫斯科有潛力扮演區域仲裁者的角色。然而，川普要求普廷優先處理烏俄戰爭，意味著川普態度轉變，他日前與普廷通話後曾表示，「願意考慮」普廷提出的中東斡旋建議。

普習通話 警告美國不要對伊朗動武

普廷十九日與中國國家主席習近平通話，兩人強烈譴責以色列對伊朗的攻擊違反聯合國憲章與國際法，同意必須透過外交而非軍事途徑降低緊張情勢，中方也對俄國介入斡旋表達支持。俄國外交部發表聲明，警告美國不要對伊朗採取軍事行動，此舉「將是危險的一步，會有嚴重負面後果」。

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