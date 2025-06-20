醫院被炸 以嗆哈米尼「不容於世」

伊朗十八日持續發射彈道飛彈攻擊以色列，圖為以色列特種部隊檢視一枚飛彈殘骸。（路透）

2025/06/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕伊朗十九日對以色列的攻擊，擊中南部一座醫院，已知造成七十一人輕重傷，醫院建築嚴重受損。以國國防部長卡茲痛批伊朗最高領袖哈米尼是「現代希特勒」，並表示軍方已接到指示，「這樣的人已經不容於世」，下令加強打擊伊朗，要消滅德黑蘭政權。

以下令消滅德黑蘭政權

伊朗對以國發射的飛彈，一枚飛彈直接擊中位於以國南部俾什巴的索羅卡醫院（Soroka Hospital），醫院窗戶被炸碎、建築物冒出滾滾濃煙。醫院院長科德舍表示，飛彈擊中醫院的舊手術大樓，所幸因該建築相當老舊，近日已經撤離，不過，其他建築物受到廣泛破壞，所有病患和醫護人員都躲進避難室。當地緊急救護中心負責人賓恩表示，被擊中的其中一層樓，前一天才把病患都疏散了，「挽救了許多人性命」。

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以國衛生部表示，伊朗當天上午的攻擊造成以國多地二七一人輕重傷，其中七十一人是在索羅卡醫院；軍方表示，伊朗發射了至少卅枚飛彈，並懷疑其中一枚是多彈頭飛彈，或者一種集束彈。

伊稱是攻擊以軍情報基地

伊朗表示，攻擊目標是醫院附近的「以色列國防軍指揮與情報基地」以及加夫—亞姆科技園區內的「國防軍情報營區」，醫院只是受爆炸衝擊波波及。

以國總理納坦雅胡、國防部長卡茲，十九日都親赴被炸醫院現場了解情況。卡茲批評哈米尼「親自下令對醫院開火」，這是最嚴重的戰爭罪行之一，「是現代希特勒」、「這樣的人已經不容於世」。卡茲表示，他已經下令加強對伊朗政府目標的攻擊，「顛覆這個政權」。衛報表示，這是以國正式承認，這場戰爭的目標，就是要伊朗政權易主。

納坦雅胡視察時被問到是否將哈米尼列為狙殺目標，他說，「沒有人可以倖免」，所有選項都在台面上，「就讓行動不言自明」。稍早納坦雅胡針對醫院遇襲發文表示，「我們會讓德黑蘭的暴君付出慘痛代價」。

伊朗19日發射飛彈擊中位於以色列南部的索羅卡醫院，已知造成71人輕重傷，醫院窗戶被炸碎，建築物冒出滾滾濃煙。（美聯社）

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