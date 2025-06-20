碉堡剋星打伊朗 川普未定案

伊朗福爾多核設施

2025/06/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國「衛報」引述多名知情官員披露，美國總統川普至今未批准對伊朗發動空襲，其猶豫關鍵在於對「碉堡剋星」炸彈GBU-57是否足以摧毀福爾多（Fordow）地下核設施存疑。他要求軍方必須保證碉堡剋星能瓦解伊朗最關鍵的濃縮鈾基地，但五角大廈內部評估結果未能達到這一標準。

一舉摧毀核設施有難度 遲未下令空襲

報導指出，自川普上任以來，GBU-57的有效性一直是激烈爭論的話題。川普的動武前提，是美軍必須保證能摧毀深埋在山體中、戒備最森嚴的福爾多鈾濃縮設施。報導引述兩名知情國防人士說法，儘管川普被告知投擲多枚重達十三．六噸的GBU-57，應能有效剷除福爾多，但川普顯然未被完全說服。

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這份疑慮其來有自。一份由美國國防威脅降低局（DTRA）提出的內部評估，描繪了更悲觀的景象。該評估認為，由於福爾多設施深藏在地下近九十公尺的堅硬岩層中，即使是威力最強的GBU-57，也可能無法將其完全摧毀，最好的情況僅是炸毀部分隧道入口，將其暫時掩埋在廢墟之下。這種打擊，僅能讓伊朗的核計畫倒退「幾個月到一年」，而非徹底終結。

兩階段摧毀 須動用戰術核武

這份評估更提出一個驚人結論：若要確保完全摧毀福爾多，唯一可行方案是採取「兩階段攻擊」，先用數枚GBU-57轟炸，以「軟化」上層岩體，接著由B-2匿蹤轟炸機投下一枚「戰術核武」。然而，報導明確指出，國防部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩在白宮戰情室上都沒有透露使用核武的可能性，目前川普也完全沒有考慮動用核武的選項。

未在實戰中應用 沒有說服力

五角大廈內部多位軍官指出，GBU-57雖號稱「碉堡剋星」，卻未在實戰中應用於深埋地下的軍事目標。退役少將、曾任DTRA副署長的曼納坦言，即使成功擊中福爾多，也可能僅讓伊朗核計畫延後半年至一年。他直言，「這聽起來對電視觀眾有說服力，但不代表實際戰果」，「這不是一發搞定的任務」。

威懾促伊重啟談判 仍是選項

此外，報導提及川普仍在觀望是否能透過威懾促使伊朗重啟談判，而非貿然發動攻擊。國際原子能總署（IAEA）先前已證實，福爾多所濃縮的鈾已達八十三．七％純度，逼近九十％的武器級門檻。美方認為該設施若不透過外交或軍事方式關閉，將使伊朗取得核武的可能性大增。

以缺攜彈載具 只能仰賴美軍

以色列過去曾提出數種摧毀福爾多的計畫，包括派遣特種部隊突擊設施內部引爆炸藥，但據傳川普不支持此類高風險行動。以方缺乏攜帶GBU-57這類超重炸彈的載具，也沒有B-2轟炸機，使得打擊任務幾乎只能仰賴美軍執行。

GBU-57「碉堡剋星」炸彈

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