留美簽證申請重啟 學生社群媒體帳號須設定為公開

美國國務院正重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意。（路透檔案照）

2025/06/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國國務院十八日發給全球各地使領館的一份內部電報，川普政府已下令恢復在上月暫停的國際學生赴美留學簽證面談預約，但重啟後將大幅加強對學簽申請人社群媒體的審查，包括要求社群媒體帳號設定為公開，以便揪出任何可能的仇美申請人。

新的社群媒體帳號審查規定將在五個工作天內上路，適用所有申請Ｆ簽（學院生）、Ｍ簽（職校生）與Ｊ簽（文教交流）之外籍人士，學簽申請人無論將就讀哪所美國學校都適用。川普政府上月廿七日下令駐外單位停止接受申請學生與訪問學者簽證的面談預約，指稱國務院將擴大審查外籍生社群媒體帳號。美國國務卿魯比歐當時說，完成檢討後會公布有關申請學簽的新指導方針。

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而今這份由魯比歐簽署的內部電報指示所有美國駐外外交單位，審查申請人的「網路足跡」，辨識出「對我國公民、文化、政府、制度或建國原則懷有敵意；聲援或支持指定外國恐怖份子或其他國安威脅者；或涉及非法的反猶騷擾與暴力行為者」，尋找「有政治活動史的申請人，特別是與暴力或上述觀點及活動有關時，應審酌此人在美繼續此等活動之可能性」。

電報中還建議領事人員要求申請人將其所有社群媒體帳號設為公開，並提醒申請人若不照辦，將被視為意圖規避審查或隱藏某些活動；審查社群媒體帳號非僅限新申請人，也包括目前處理中的案件。以美國在二○二三年發出四十四萬多筆學簽來看，此一新制勢必加重駐外領事人員的工作負擔。上述國務院內部電報建議減少提供簽證面談時段，以及使用搜尋引擎等線上資源，以協助審查。

美國教育倡議人士擔心此一新制可能對有意赴美深造的外籍生傳遞不友善訊息、導致簽證核發數量驟降，因為其目的恐怕不僅是查看外籍生的社群媒體內容，更是藉此測試申請人的政治立場，強迫外國公民自我審查，避免批評川普政府。

美國國務卿魯比歐。（法新社檔案照）

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