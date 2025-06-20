庫克群島與中簽戰略夥伴協議 紐西蘭斷金援

南太平洋島國庫克群島與中國簽署全面戰略夥伴協議後，和紐西蘭關係持續惡化，紐國已暫停向庫克群島提供1820萬紐元的預算援助資金。圖為庫克群島總理布朗。（美聯社檔案照）

2025/06/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南太平洋島國庫克群島年初與中國簽署全面戰略夥伴協議後，和紐西蘭關係持續惡化，紐國官員十九日表示，已經暫停向庫克群島提供一八二○萬紐元（約三．二億台幣）的預算援助資金。

紐國外交部長皮特斯發言人發表聲明，指紐國已於六月初決定暫停這項資助，並說該國對核心領域的資助，繫於雙方高度互信的雙邊關係，「在庫克群島政府採取具體行動，修復雙邊關係並重建信任前，我們不會考慮提供任何新的大筆資金」。正在中國訪問的紐國總理盧克森表示，庫克群島對該國與中國的全面戰略夥伴關係，「一直不透明和開放」，「我們已經暫停一些援助資金，直到我們能釐清這些問題」。

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庫克群島總理布朗十九日向國會議員表示，這筆資金「並非中斷，是暫停」，淡化此事重要性。布朗今年二月訪問中國，與北京簽署全面戰略夥伴關係行動計畫協議，在深海採礦、基礎建設、漁業、災害管理等領域加強合作，雖然不包括安全合作，但協議內容未完全公開，也未經與紐方協商，引起紐國不滿，指違反雙方「自由聯合」關係規定。

紐西蘭和庫克群島維持「自由聯合」關係，共享國家元首和公民權，庫克群島雖然能採取獨立外交政策，但在安全、國防和外交政策須與紐國協商。紐國是庫克群島最大援助資金提供者，根據紐國政府資料，過去三年已向後者提供一億九四二○萬紐元援助。

近年來，中國在太平洋地區日益擴大的影響力和其對國家安全的潛在威脅，讓該區域國家傳統支持者紐西蘭和澳洲愈加謹慎。美聯社指出，紐國最新動作反映出這兩國為了如何處理與北京關係的歧見，摩擦正在升高。今年一月，紐國也已停止向另一太平洋島國吉里巴斯提供新的發展援助金。

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