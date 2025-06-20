國安為由拒聘中國人 英AＩ公司勝訴

英國新創公司Binary AI公司承包英國國防部及其旗下「防衛科學科技實驗室」（DSTL）合約，也與美國國防部有關係。（歐新社檔案照）

2025/06/20 05:30

法官：來自敵意國家人士任國安風險職務 拒聘不構成歧視

〔編譯管淑平／綜合報導〕一名中國科學家遭英國一家和該國與美國國防部有關的人工智慧（AI）公司拒絕聘用，為此告上法院，但倫敦法院十八日裁決，公司拒絕聘用來自敵意國家人士擔任涉及國安風險的職位，此舉並不構成歧視。

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年薪890萬元 改聘一名英國人

英國電訊報、衛報等報導，該名中國科學家徐天琳（Tianlin Xu，譯音）申請英國Binary AI公司AI部門主管職務，年薪廿二萬英鎊（約八九○萬台幣），但遭該公司負責人派崔克─伊凡斯（James Patrick-Evans）拒絕聘用，改聘一名英國人。

派崔克─伊凡斯在寄給徐的電郵中說，拒絕她「僅是基於您的國籍」，並說明該公司「在敏感領域與西方政府密切合作，也希望持續這份合作關係，現階段公司規模不足以確保，聘用像您這種國籍人士所需的隔離和安全管控措施」。

公司業務與英、美國防部有關

這家新創公司開發AI軟體，可找出西方政府所用軟體中的潛在漏洞，以防遭到中國、俄羅斯等國家級駭客入侵。該公司承包英國國防部和其旗下「防衛科學科技實驗室」（DSTL）合約，也與五角大廈有關係。

根據法庭審理此案的訊息，派崔克─伊凡斯收到與該公司合作的國防部高層官員「強烈建議不要聘用中國人」，聲稱像徐天琳之類的中國人不會獲得政府核發執行該職務所需的安全許可。

徐天琳為此控告該公司對她直接、間接種族歧視，倫敦就業仲裁法庭十八日審理此案。在聽取安全顧慮的相關證據後，裁定徐的主張不成立。法官貝帝（Richard Baty）表示，該公司拒聘並非只是因為徐的國籍，而是因為她的國籍使她無法獲得安全許可，「這個理由可適用於任何具有不可能通過安全授權的國籍者，包括俄羅斯、北韓、伊朗和中國國籍」。

法官指出，軟體驅動現代社會運作，支持大家的日常生活和國家各個層面，因此確保這些軟體安全性受到驗證、管控和維持其運作能力，不受惡意駭客以及想尋求政治目的或取得敏感資訊的政府行為者攻擊，這一點至關重要。

國籍未獲安全許可 另有俄國、北韓、伊朗

貝帝還舉出過去駭客團體入侵英國第五代行動通訊技術（5G）、國民保健署（NHS）、電廠、水利系統等基礎設施骨幹的軟體後門，或惡意遠端入侵等，強調英國政府及其情報共享「五眼聯盟」盟友，一直遭受許多這類惡意攻擊，「主要來自如北韓、俄羅斯、中國和伊朗這類受到國家支持的駭客團體」。

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