魯比歐嚴審學生簽證 川普扮白臉

美國國務卿魯比歐五月卅日下令加碼打壓知名學府哈佛大學，下令全球駐外使領館額外徹查所有欲造訪哈佛大學的簽證申請人的社群媒體帳號。圖準備參加五月廿九日的畢業典禮的哈佛大學畢業生。（路透檔案照）

2025/06/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿魯比歐五月卅日下令加碼打壓知名學府哈佛大學，下令全球駐外使領館額外徹查所有欲造訪哈佛大學的簽證申請人的社群媒體帳號，以落實川普總統鎮壓哈佛的反猶主義的行動。在此同時，由於魯比歐日前表示將撤銷部分中國學生的簽證，川普本人卅日稍晚在媒體前扮白臉，安撫留學中生「不會有事」。

國務院電報寫明立即審查社群帳號

根據這份有魯比歐簽名、卅日寄發給所有海外使領單位的國務院內部電報，立即開始對「以任何目的尋求造訪哈佛大學的任何非移民簽證申請者」，進行額外的社群帳號審查…對象包括但非僅限準學生、學生、教職員、工作人員、承包商、演講貴賓與遊客，其中「任何」（any）一詞還使用黑粗體與劃下底線。該電報說，哈佛未能維持「免於暴力與反猶太主義的校園環境」，此加強版審查措施旨在協助領事官員辨識出「有反猶太主義騷擾與暴力史」的簽證申請人。

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卅日最新電報還另有兩項重點，一是此一目前僅針對哈佛的無差別審查，是在幫日後擴大審試水溫，意味日後欲赴其他美國大學的簽證申請人，亦恐被徹查社群帳號；另一重點是要求美國領事官員注意把社群帳號設為私人的簽證申請人的可信度，理由是設為不公開的私人帳號恐有「閃避」之嫌。美國此前曾要求對特定國家的簽證申請人進行額外審查，卅日的電報已將之擴及所有造訪哈佛者，以及暗示日後還可能再擴及欲前往所有美國大學的簽證申請人。

此外．魯比歐此前曾稱開始撤銷與中共有關以及就讀於關鍵領域的中國學生的簽證，因此招致中方批評為歧視；川普卅日晚間在被記者問到是否有話要對憂心忡忡的留美中生說時，語帶安撫地表示，「他們（中生）不會有事，事情會好轉的…我們（美國）只是要查核個別學生，所有大學都一樣」。

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