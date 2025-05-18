尹錫悅退黨 搶救執政黨選情

在所屬的國民力量黨表達顧全選戰大局的期盼後，前總統尹錫悅十七日自行宣布退黨。（法新社）

2025/05/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓總統大選將於六月三日舉行，執政黨「國民力量黨」十一日才在最後關頭完成整合，確定由前勞動部長金文洙參選。由於金文洙民調持續落後，國民力量黨面臨需開除前總統尹錫悅以挽回民心的壓力，不過，尹錫悅十七日宣布主動退黨，並呼籲民眾齊心支持金文洙。

金文洙民調持續落後李在明

在國民力量黨緊急對策委員會委員長金龍泰十五日表示會籲請尹錫悅顧全大局自行退黨後，尹錫悅十七日在社群媒體發表退黨聲明，強調即將到來的選舉是避免極權獨裁，捍衛自由民主及法治的最後機會，「雖然離開了黨，我仍會站在最前線捍衛自由及國家主權」、「每一張選票都是通向守衛國家自由、主權和繁榮的途徑」。

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金文洙對因去年十二月發布戒嚴令重創國民力量黨聲勢的尹錫悅退黨決定表示尊重，承諾會努力確保國民力量黨更加團結及革新。在野黨「共同民主黨」則批評尹錫悅的言論「無恥」，因為自由民主正是葬送在其手中。

據「蓋洛普韓國」十六日公布的民調結果顯示，自十二日法定競選時程開跑後的一○○四位選民中，支持共同民主黨候選人李在明達五十一％，大幅領先金文洙的廿九％及「改革新黨」候選人李俊錫八％，另有十二％尚未做出決定。

「韓聯社」報導，競選策略方面，李在明打著「終結內亂的政權更替」大旗，經濟上強調半導體產業發展及科技業振興；金文洙承諾聚焦民生和經濟發展；李俊錫凸顯重視青年和未來世代的年輕保守形象。報導分析，大選目前處在「一強一中一弱」對決格局，變數在於國民力量黨和改革新黨是否合作共推一名候選人。但李俊錫已在國會召開記者會，表明不會與金文洙整合。

南韓最新民調，共同民主黨候選人李在明支持率達51％。（歐新社）

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