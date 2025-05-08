拿下格陵蘭 美令情報單位加強情蒐

知情人士透露，美國正加強有關格陵蘭的情報蒐集工作，成為總統川普欲接管這座島嶼的首批具體行動之一。圖為位於格陵蘭首府努克的北極聯合司令部（Arktisk Kommando）。（彭博檔案照）

2025/05/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報六日引述兩名知情人士獨家報導，美國正在加強有關丹麥自治領土格陵蘭的情報蒐集工作，意味美國情報機構已被納入總統川普執意拿下格陵蘭的行動之中，也是華府為實現川普奪島祈願所採取的首批具體步驟之一。

報導指出，美國國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）麾下的數名高層官員，上週已向各情報機構負責人發出「情蒐重點通知」，指示這些情報機構負責人進一步了解格陵蘭的獨立運動，以及對美國在該島開採資源的態度。該機密通告要求這些可使用偵察衛星等情蒐工具的情報機構，對格陵蘭進行通訊攔截與地面間諜行動，以便找出在格陵蘭與丹麥境內支持美國取得格陵蘭的人士。

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「情蒐重點通知」有助於設定情報機關的優先要務，將資源與關注導向高度感興趣的目標。收到加強對格陵蘭情蒐通知的情報機構，包括中央情報局（CIA）、國防情報局（DIA）與國家安全局（NSA）等，凸顯華府尋求控制格陵蘭的決心。格陵蘭是丹麥的自治領土，而丹麥與美國同為北約組織（NATO）成員國，也是數十年的盟邦。

川普首次執政時就強調決意要買下、兼併或征服格陵蘭。格陵蘭蘊藏豐富的稀土，還有尚未開發的石油與天然氣。一名美國前情報官員與一名負責歐洲的前情報高官指出，格陵蘭從來就不是美國情蒐的重點目標；情蒐資源本來就很有限，通常會用來「針對察覺到的威脅，而非盟國」。

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