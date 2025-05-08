紅海停火 葉門叛軍：不包含以色列

以色列6日出動數十架戰機，對葉門叛軍「青年運動」控制的首都沙那國際機場發動空襲，擊中停機坪上的民航機。（法新社）

2025/05/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿曼外交部長阿布塞迪六日宣布，經多方斡旋，美國與葉門叛軍「青年運動」（Houth）已達成停火協議，不再互相攻擊，以確保紅海國際商業航運的自由與順暢。美國總統川普隨後表示，將停止對青年運動的轟炸行動，宣稱對方已「屈服」，同意停止襲擊紅海船隻。但青年運動七日表示，有關協議並未包括對付以色列的行動，將持續攻擊在紅海和亞丁灣的以色列船隻。

川普在白宮與加拿大總理卡尼會晤時表示：「青年運動不想再打了，他們說『請不要再轟炸我們，我們不會再攻擊你們的船隻』。」因此，「我認為這是非常積極的發展，我們會尊重他們的承諾並停止轟炸。」五角大廈上週指出，自三月中旬以來，美軍已在葉門攻擊超過一千個目標。川普稱已造成三百人喪生。

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在川普宣布停火協議前數小時，以色列軍方出動數十架戰機，對青年運動控制的葉門首都沙那國際機場發動猛烈空襲，投下約五十枚炸彈，癱瘓該機場，數架民航機在停機坪上燃燒，造成七死七十四傷。葉門航空公司表示，三架飛機已「停止服務」。沙那機場總監夏伊夫說，機場因「嚴重損毀」已暫停所有航班，估計損失高達五億美元。

以軍空襲癱瘓葉門機場

以色列此次空襲是為報復青年運動四日以彈道飛彈攻擊特拉維夫附近的本古里昂國際機場，造成四人輕傷。以色列國防部長卡茲強調，此行動是對「伊朗八爪魚頭目」的警告，指責德黑蘭對青年運動的攻擊負有直接責任。以色列的空襲還針對沙那周邊的三座發電廠和一座水泥廠。

在停火消息傳出後，青年運動最高政治委員會主席馬夏特並未明確承認停火承諾，反而誓言對以色列的致命空襲做出令其「痛苦」的報復。他宣稱，青年運動僅間接告訴美國，持續升高衝突不利於「罪犯川普」對中東地區的訪問。川普計畫下週訪問沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國。青年運動發言人、首席談判代表阿布德薩蘭七日明確表示該協議不包括以色列，暗示其紅海攻擊行動不會完全停止。

從二○二三年十月以來，青年運動使用飛彈和無人機攻擊以色列及紅海商船，估計一百多艘商船遇襲，兩艘遭擊沉，四名船員死亡。但一月以來，未傳出商船遇襲事件。

沙那機場遭以軍空襲癱瘓，葉門航空公司的空中巴士飛機起火燃燒。（歐新社）

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