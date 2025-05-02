遭中滲透 比利時官員監視反中同僚

中國情報機關被踢爆試圖利用比利時一名地方首長，監視曾多次批評中國新疆人權紀錄的比國「生態黨」共同主席寇拉提。（法新社檔案照）

2025/05/02 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕比利時媒體四月卅日報導，中國情報機關試圖利用比利時一名地方首長，監視出身當地政壇、曾多次批評中國新疆人權紀錄的該國「生態黨」（Ecolo）共同主席寇拉提（Samuel Cogolati）。

政治新聞網站「Politico」歐洲版引述「晚訊報」（Le Soir）等多家比國媒體報導，中國情報機構二○二○年接觸寇拉提的政治對手、當時擔任列日省於伊市（Huy）市長的多佐涅（Eric Dosogne），要他監視寇拉提。

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據報導，多佐涅因城市友誼協議，與中國政府官員往來密切。比國情報機構曾至少兩度警告他外國干預和間諜風險，之後也警告寇拉提和法語區社會黨（PS）主席馬格內特，注意中國監視的威脅。

寇拉提曾任比利時國會議員、也是跨國「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，在國會支持譴責中國迫害新疆維吾爾族人權的決議案，二○二一年遭北京制裁。他也力阻中國阿里巴巴集團在比國列日開設物流中心，並推動限制中國電信巨擘華為參與該國5G建設。

批中迫害新疆 寇拉提被制裁

美國司法部去年三月發布報告，指稱與中國國安部有關聯的駭客攻擊行動，對象除了美國，還包括IPAC的「每一個歐盟成員」，包括寇拉提。

多佐涅和寇拉提都活躍於伊市地方政壇，該市也是歐洲最大藏傳佛教中心之一，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛曾多次造訪當地。時任於伊官員告訴晚訊報，在於伊二○一二年將邀請達賴的消息曝光後，中國政府代表便來拜訪，要求於伊當局取消邀訪達賴，但遭到拒絕。

中央社報導，多佐涅二○一七年曾接受中國駐比利時大使館贊助機票，訪問南京參加一場人權論壇，盛讚中國在維護人權方面的進步。他因同意協助中國監視寇拉提，兩度遭比利時國家安全局（VSSE）約談。但多佐涅發表聲明強調，從未與中國官員談論過寇拉提。

二○二三年，比利時也曾爆發前聯邦參議員克雷爾曼被中國情報機關吸收，透過數百則簡訊接受中方要求，包括影響歐洲對中國打壓香港民主及迫害新疆維吾爾人等議題的討論，以及擾亂一場有關台灣的會議，每個案件透過加密貨幣收賄一萬歐元（約卅六萬台幣）。

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