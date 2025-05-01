莫迪授權軍方「回應」 印巴36小時內恐爆衝突

印度各地警戒升級，圖為印控喀什米爾首府斯利那加街頭氣氛肅殺。（法新社）

2025/05/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度控制喀什米爾地區的旅遊景點巴哈甘（Pahalgam），上月發生針對平民的恐怖攻擊事件後，引發印度與巴基斯坦兩個核武國家緊張情勢迅速升高。印度總理莫迪四月廿九日已授權軍方有何時、如何回應這起攻擊事件的「完全行動自由」。巴基斯坦政府指稱，情報顯示，印度可能在「廿四到卅六小時內」發動軍事攻擊，巴國已高度戒備。

軍方何時回應攻擊「完全行動自由」

印度政府高層消息人士四月廿九日向法新社透露，莫迪當天與軍方和安全首長舉行閉門會議，會中授權軍方可自由決定對這起恐怖攻擊的回應方式、目標和時機。目前印度各地已出現警戒升級，德里地區多處設下路障，人群聚集處也有以儀器搜索爆裂物的行動。

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另一方面，巴國新聞部長塔拉四月卅日凌晨發表電視演說，指掌握「可靠情報」，印度會在「接下來廿四到卅六小時內」發動軍事行動，巴國將「堅定且果斷地回應」，「不惜一切代價」捍衛領土與主權完整。日前巴國國防部長阿瑟夫表示，巴國已進入高度警戒狀態，但他也強調，只有「當國家面臨存亡關頭」，才會動用核武。

與此同時，印、巴兩國在喀什米爾實際邊界「實際控制線」持續交火，印度軍方四月卅日指控巴國部隊連續第六晚，以輕型武器「無端」向控制線另一頭開火，印軍「迅速且合比例地」回應。前一天印度軍方也提出類似指控，這幾次交火都未釀成傷亡。巴國國營廣播電台四月廿九日報導，軍方擊落一架「侵犯領空」的印度間諜無人機。

魯比歐將與印巴通話 促勿升高情勢

印巴緊張對峙之際，美國國務院四月廿九日發表聲明，表示國務卿魯比歐「即將」與印、巴外長通話，「告訴他們不要升高情勢」。同時，聯合國秘書長古特瑞斯同日也與巴基斯坦總理夏立夫和印度外長蘇杰生通話，「提供斡旋，支持降溫」。

在這起造成至少廿六人喪命的恐攻事件發生後，印度將矛頭指向巴基斯坦政府，並隨即降低外交層級，下令驅逐持醫療簽證以外的巴國公民，限期最晚四月廿七日離境，還暫停兩國水源分享的「印度河水協定」。警方也懸賞兩百萬盧比，捉拿三名涉案的巴基斯坦和印度男子，指控三人為以巴國為據點的恐怖組織「虔誠軍」成員。巴國則反駁印度指控毫無根據，以驅逐印度外交人員、對印度擁有和經營的航空公司關閉領空等方式報復。

印度和巴基斯坦兩個核武國家的關係，在印控喀什米爾地區發生恐怖攻擊事件後迅速升高。圖為巴基斯坦駐斯里蘭卡可倫坡的高級專員公署升高戒備。（法新社）

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