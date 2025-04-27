川澤梵蒂岡破冰「接近達成協議」

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基廿六日出席教宗方濟各葬禮，利用短暫空檔在聖伯多祿大教堂舉行會談。美國紐約時報指出，這是兩個毫不掩飾彼此深深厭惡和不信任的男人之間的即興會面，場面引人矚目。據白宮表示，此次會談極富成效。（路透）

2025/04/27 05:30

澤倫斯基坦承無法收復克里米亞

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿五日坦承，烏軍無法重新控制克里米亞半島，並指美國在烏俄戰後提供的安全保障措施不必然代表派遣軍隊，顯然已對美國總統川普的停火方案做出讓步。與此同時，川普聲稱烏俄「非常接近達成協議」，呼籲基輔和莫斯科進行「非常高層級」的會談。

在聖伯多祿大教堂談話15分鐘

川普與澤倫斯基廿六日皆赴梵蒂岡出席羅馬天主教教宗方濟各葬禮，兩人也進行二月底白宮會談不歡而散以來首度談話。美烏雙方證實，兩位總統在聖伯多祿大教堂進行十五分鐘短暫但「非常富有成效」的談話。

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針對川普在「時代」雜誌專訪中表示，無論烏俄達成何種和平協議，克里米亞都將留在俄國，澤倫斯基廿五日在基輔指川普說得沒錯，「我們沒有足夠的武器、而非人力，來用武力重新控制克里米亞」；但他仍提到並非沒有其他方式，包括制裁、經濟壓力和外交壓力。澤倫斯基也重申烏方立場未變，「烏克蘭憲法明定，所有暫時被佔領的領土，都屬於烏克蘭」。

澤倫斯基還提到，他和川普談過美國可以提供給烏國的安全保障，清楚川普對於派兵駐烏不是很積極，「對我們來說，保障措施不一定是派遣地面部隊，因此我們談到情報、網路安全和愛國者飛彈」。

澤倫斯基稍後在Ｘ發文表示，他與川普討論到烏俄之間可能的全面且無條件停火，以及能預防另一場戰爭爆發的可靠與持久和平。

川普特使魏科夫廿五日在莫斯科與俄國總統普廷進行川普就任以來第四次會談後，川普在自家社群平台「真相社群」發文表示，這是「與俄、烏進行會談的好日子」，稱這兩國已非常接近達成協議，應進行高層會晤，以完成協議。川普還聲稱，（協議）大部分重點議題已達成共識。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿六日說，普廷告訴魏科夫，願意在沒有前提的條件下重啟俄烏直接談判。

川普立場不代表下任美國政府

值得注意的是，在先前倫敦和巴黎會談中，美方雖重申川普反對烏國加入北約，但也告訴烏方，川普的立場不會對其構成約束力，「下任美國政府可能決定讓烏國加入北約」。在烏軍發展問題上，美方也站在烏方一邊，並未如俄方要求對烏軍規模和能力進行嚴格限制。此外，儘管川普和范斯都考慮在法律上承認俄國對克里米亞的主權，但美方向烏方表明，不會要求基輔或其他歐洲國家跟進。

俄軍廿六日也宣布，已從烏軍手中奪回庫斯克州最後一個村莊，完全收復該州。對此，普廷感謝將士付出，並稱這為前線其他地區進一步推進創造條件。不過，烏軍迅速否認俄方聲明，斥為「純屬宣傳」，強調戰鬥仍在持續。

中情局官員兒加入俄傭兵陣亡

在另一方面，美國「華盛頓郵報」報導，中央情報局（CIA）數位創新部門副主任嘉琳娜的廿一歲兒子格洛斯，驚傳在二○二三年九月加入俄羅斯外籍僱傭兵行列，但已在去年四月烏克蘭東部前線作戰時陣亡。

CIA廿五日則發表聲明強調，格洛斯去世是家庭私事，非國家安全問題。華郵引述格洛斯的父親說法指出，格洛斯從出生就極端反體制，大部分時間都在與心理疾病對抗。一名熟人透露，格洛斯似乎深受陰謀論影片影響，對美國支持以色列攻打加薩走廊怒不可遏，開始想與美國打仗。

川普、澤倫斯基、馬克宏與施凱爾等美、烏、法、英領袖，在聖伯多祿大教堂短暫交談。（法新社）

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