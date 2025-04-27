涉阻擋移民查緝 威州法官被FBI逮捕

密爾瓦基巡迴法官杜根遭FBI以掩護非法移民躲避查緝為由逮捕，廿五日引發群眾在聯邦法院大樓外示威抗議。（法新社）

2025/04/27 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）廿五日逮捕一名威斯康辛州法官，指控其協助他人躲避移民機構查緝。此案凸顯出美國總統川普強硬移民驅逐政策與州政府及法院，尤其是民主黨執政地區之間的巨大歧見及爭端。

FBI局長帕特爾於社群媒體Ｘ發文，指控密爾瓦基巡迴法官杜根「蓄意將聯邦探員從拘捕對象身邊引離」，批評其行為加大了對公眾的風險。帕特爾後來刪除貼文，重新發布一則疑似為杜根上銬的影像，寫著「無人能凌駕於法律之上」。

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司法部長邦迪在接受「福斯新聞」訪問時捍衛FBI執法，「我們傳達了一道非常強烈的訊息。只要你袒護一名逃犯，我們不在乎你的身分；只要你協助藏匿任何一名非法滯留在這個國家的人，我們會找上你並予以起訴」。

不滿移民人員當庭逮人

移民及海關執法局（ICE）人員前往法院逮人時，佛羅雷斯—魯伊斯正在杜根的法庭就三起不當行為家暴案進行聽證。若被定罪，每案刑期可達九個月及一萬美元罰款。據法院文件及FBI證詞，杜根對於ICE人員出現在法院大樓感到相當憤慨，並與另一名法官對逮捕小組展現強勢、憤怒態度。雙方交涉後，杜根要求ICE人員與首席法官溝通，引導他們離開。接著，杜根返回法庭，帶著佛羅雷斯—魯伊斯與委任律師穿越陪審團的專用門，進入法院大樓的非公共區域。

佛羅雷斯—魯伊斯後來與ICE執法人員發生短暫追逐，最終在法庭大樓外被逮捕。美國法警局表示，杜根面臨的指控為「藏匿個人以避免該對象被發現和逮捕」以及妨害司法程序；杜根的律師表示，「杜根將奮力為自身辯護並期盼無罪開釋」。

杜根的逮捕風波引發民主、共和黨兩極反應。民主黨籍威斯康辛州州長埃佛斯聲明指控川普政府反覆採取危險論調，攻擊並試圖削弱州政府在各個層級的管轄權；共和黨眾議員哈什巴格讚賞FBI作為，「這些反美法官把非法外國人置於美國公民之上的腐敗和決心令人感到驚駭」。

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