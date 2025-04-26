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    青年運動6週擊落7架死神 美損失65億

    葉門叛軍青年運動近期擊落七架美軍死神無人機，導致五角大廈損失逾二億美元。圖為青年運動去年四月公布遭其擊落的死神無人機的殘骸。（歐新社檔案照）

    葉門叛軍青年運動近期擊落七架美軍死神無人機，導致五角大廈損失逾二億美元。圖為青年運動去年四月公布遭其擊落的死神無人機的殘骸。（歐新社檔案照）

    2025/04/26 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕「美聯社」廿四日報導，根據美國國防官員，葉門叛軍「青年運動」在不到六週內擊落七架、合計價值超過二億美元（約六十五億台幣）的美軍「死神」（Reaper）無人偵察機，為五角大廈在針對伊朗扶持的青年運動的軍事行動上最重大損失。

    不具名國防官員指出，光是過去一週就有三架「死神」被擊落，顯示青年運動鎖定無人機的能力已有所改善；這些美軍無人機當時正在執行攻擊或偵察任務，被擊落後墜入水中或陸地。總計美國在三月卅一日、四月三、九、十三、十八、十九與廿二日都損失「死神」。

    另一名匿名國防官員說，儘管損失無人機可能肇因於敵方火力，但究竟為何損失仍在調查中。自三月十五日川普總統下令進行新的擴大攻勢以來，美國已加強打擊青年運動的力度，每天都對青年運動發動攻擊。川普曾誓言要對青年運動使用「壓倒性致命武力」，直到該組織停止襲擊往來重要航道紅海上的船隻。

    這些被擊落的先進無人機是由美國通用原子公司製造，每架造價約三千萬美元，飛行高度通常逾一．二一萬公尺。青年運動除了擊落美軍無人機，還不斷朝紅海與亞丁灣上的美國航艦「杜魯門號」與「卡爾文森號」及其打擊群發射飛彈與攻擊無人機，但未曾命中。

    美國中央司令部發言人伊斯特本廿四日晚間表示，美國自三月以來已攻擊八百多個青年運動目標。

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