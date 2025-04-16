美撤中生簽證 魯比歐：簽證是特權 非權利

美國政府近期註銷至少四名中國留學生的簽證，美國駐中國大使館引述國務卿魯比歐談話，表示美國簽證是特權，而非權利，「是留給讓美國變得更好的人，而非試圖從內部摧毀美國的人」。（美聯社檔案照）

2025/04/16 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國「澎湃新聞」報導，美國政府近期註銷至少四名中國留學生的簽證。對此，美國駐中國大使館十四日發文，引述國務卿魯比歐談話，表示美國簽證是特權，而非權利，「是留給讓美國變得更好的人，而非試圖從內部摧毀美國的人」。

美駐中大使館：美國簽證是留給讓美國變得更好的人 而非試圖從內部摧毀美國的人

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美國大使館引用美國國務院日前的發文，當中貼出魯比歐十二日接受「福斯新聞」訪問時的談話，美國法律明定誰可以、誰不能入境，根據「移民和國籍法」，支持或宣傳恐怖主義活動、鼓動他人支持恐怖主義活動，或支持恐怖組織者，不具有獲得美國簽證的資格。

強調簽證核發後 會持續監控審查

魯比歐說，該法同時也賦予美方撤銷簽證的權力，「我們期望且法律也要求，所有簽證持有者在簽證有效期內，每一天都證明自己符合資格」；簽證持有者須清楚明白，美國政府嚴格的安全審查，不會在簽證核發後就結束，國土安全部和相關執法機關會持續監控和審查相關個案。

他表示，一旦有資訊顯示簽證持有者可能危害安全、違反美國法律，或者有必要吊銷其簽證，「我們會毫不猶豫地果斷行動」，並與美國政府合作夥伴緊密協調。

美國大使館十四日的另一則發文還警告，申請美國簽證者，在簽證面談的第一條規則就是「講實話」，「領事官員知道你過去的一切移民違規行為，說謊可能會導致被永久禁止進入美國」。

澎湃新聞指出，遭註銷簽證的四名中國留學生，分別在加州大學柏克萊分校及卡內基美隆大學就讀，這四人已就此事，在加州聯邦地區法院「為所有受影響的留學生」對美國政府提起訴訟。

「自由亞洲電台」（RFA）引述報導，四人的委任律師朱可亮指出，這四名學生指美方未提供任何通知、聽證或證據，僅憑「模糊的國安理由」就終止其身分，甚至以數年前已撤銷的交通罰單、家庭糾紛指控為依據，用非法方式基於外僑身分、國籍和種族「實施歧視」，此武斷且反覆無常的行政行為，違反美國「行政程序法」和憲法修正案所保障的正當程序和平等保護原則，這波遭註銷身分的留學生，「絕大部分來自中國」，歧視意味十分明顯，若美國政府「可如此肆意操作，那麼所有留學生都是不安全的」。

法國國際廣播電台（RFI）報導，據統計，美國迄今已有超過六百名國際學生與近期畢業生的簽證，遭到撤銷或身分被變更，涉及範圍超過一百所大學，震驚全美高教界與國際學生社群。

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