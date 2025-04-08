美專家：若台灣有事 日本扮美防衛合作要角

華府智庫「哈德遜研究所」日本事務主席溫斯坦（右）指出，美國總統川普執政期間若「台灣有事」，日本將在日美政府的防衛合作下，扮演重大角色。圖為溫斯坦去年7月在華府舉行的北大西洋公約組織高峰會公共洋論壇中，與時任南韓總統尹錫悅（左）對談。（歐新社檔案照）

2025/04/08 05:30

溫斯坦︰中國動武 美將非常堅定回應

〔編譯林家宇／綜合報導〕華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）六日接受日本「時事通信社」（Jiji Press）專訪指出，美國總統川普執政期間若「台灣有事」，日本將在日美政府的防衛合作下，扮演重大角色；但台灣比日本面臨更大威脅，有必要提高國防經費。

台灣有必要提高國防經費

溫斯坦說，川普「將盡一切所能，確保美國不需要動用武力介入台灣衝突」，但若中國冒險對台動武，「預期美國將做出非常堅定的回應」。而相較於美國，台灣有事或日本有事的利害關係，更加牽動日本自身利益，日本認知到如今必須為本土防禦承擔主要責任，「這是重大的一步」。

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被問及中國入侵台灣或日本離島的可能性時，溫斯坦認為，短期未來發生的機率不大，「但總是一種風險」，「我認為（中國國家主席）習近平不會想要冒險觸怒川普，因為中國的經濟尚未從新冠肺炎（COVID-19）疫情中完全復甦」，而且美國祭出的關稅措施將使中國經濟反彈更為困難，若要侵略台灣，習近平將承受更為巨大的風險。

即使台日安全息息相關，溫斯坦坦言，台灣面對的威脅仍比日本嚴重，呼籲台灣將國防開支占比從國內生產毛額（GDP）的二％提升至五％。

此外，關於日本加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的可能性，溫斯坦說，日本有必要採取防範網路攻擊等措施，克服強化資訊、產業安全的課題，積極的網路防衛計畫將為東京成為AUKUS一員打開大門，若能為AUKUS的潛艦建造計畫做出貢獻，也將帶來助益，「如果日本有朝一日做為成熟夥伴加入，AUKUS就能更為壯大」。

日美去年首次針對台海有事演練

產經新聞六日獨家報導，日本與美國去年二月舉行「利刃」（Keen Edge）聯合指揮所演習時，曾模擬航空自衛隊戰機對侵略台灣的中國軍艦發動飛彈攻擊，這是日美聯合演習首次針對台海有事情境進行演練，推斷演習結果將反映在實際狀況發生時、日美的作戰計畫當中。

報導引述多名相關人士透露，該次電腦模擬演習以「中國侵台」為情境，美方向日方提出攻擊通過台海的中國兩棲突襲艦隊請求，日方於是出動戰機對共軍運輸艦發動空對艦飛彈攻擊。據報導，自衛隊內部有意見認為，相較於通過台海的中國艦隊，應該優先攻擊中國的航空母艦，但當時演習評估，中國現役航空母艦的威脅程度較低，因此未列為優先攻擊目標。

演習模擬中國軍隊對台灣發動攻擊的同時，也攻擊位於長崎縣的駐日美軍佐世保基地等目標。演習情境還包括共軍登陸沖繩縣與那國島。為加強防衛與那國島在內的南西諸島（西南群島），陸上自衛隊從九州派遣增援部隊。

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