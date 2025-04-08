南韓暫定6/3改選總統 尹錫悅仍賴官邸

已遭彈劾的南韓總統尹錫悅至今仍滯留官邸，並持續活躍於政治舞台，引發其意圖「垂簾聽政」的疑慮。圖為尹錫悅支持者4日在憲法法院宣判彈劾案成立後，在首爾聚集抗議。（美聯社檔案照）

2025/04/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓「韓聯社」七日報導，南韓暫定六月三日舉行總統大選，以填補前總統尹錫悅遭憲法法院彈劾後留下的權力真空。然而，代理總統韓悳洙辦公室隨後澄清尚未確定日期。根據南韓憲法和公職選舉法，現任總統遭彈劾後須在六十天內舉行選舉。這場突如其來的選舉，正值美國川普政府對南韓祭出廿五％高額關稅之際，使南韓面臨內外雙重挑戰。

南韓憲法法院四日以八票對零票，一致裁定尹錫悅去年十二月三日發布的戒嚴令違憲，損害軍隊政治中立，因此採納國會彈劾決定，解除其總統職務。據報導，政府須在選舉投票日的五十天前公布投票日期，因此代行總統職權的國務總理韓悳洙須在本月十四日前，於五月廿四日至六月三日中指定一天為總統選舉日。若於傳聞的六月三日舉行，相關時程緊迫，公職人員參選須在五月四日前辭職。

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下任南韓總統不僅要因應川普的關稅衝擊，還必須設法彌合因戒嚴令引發長達四個月混亂後嚴重分裂的社會。根據蓋洛普（Gallup）最新民調，最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明以卅四％支持度領先，被視為接替尹錫悅的熱門人選。尹錫悅內閣的勞動部長金文洙，則為另一位主要競爭者。

尹試圖維繫政治影響力

然而，真正引發當前南韓政壇關切與輿論譁然的，是已被彈劾的尹錫悅至今仍滯留總統官邸，並持續活躍於政治舞台，引發其意圖「垂簾聽政」的疑慮。據香港「南華早報」報導，尹錫悅不僅未如二○一七年同遭彈劾的前總統朴槿惠迅速遷離，反而連日透過訊息凝聚支持者，並在官邸接見執政黨高層，敦促其備戰大選，試圖維繫其政治影響力，招致包括共同民主黨在內的反對陣營猛烈批評。

除了干預選舉布局，尹錫悅還面臨因戒嚴令而起的叛亂罪刑事指控，最高可判處死刑。南華早報指出，尹錫悅之所以選擇繼續活躍，可能寄望保守派勝選能為他與身陷醜聞的妻子金建希換取寬待。但分析也認為，由於尹錫悅聲望重挫，他對中間選民的影響力相當有限，對其政治操作的實際效果存疑。

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