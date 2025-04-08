紐西蘭國防支出 8年內占比將倍增

紐西蘭總理盧克森表示，紐國未來4年國防支出將增加90億紐元，用於強化攻擊能力等項目，並計畫在未來8年內將國防支出占GDP比率，從1％提升至2％。（美聯社檔案照）

2025/04/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭政府七日表示，在全球緊張局勢迅速加劇之際，未來四年國防支出將增加九十億紐元（約一六六一億台幣），用於強化攻擊能力等項目，並計畫在未來八年內將國防支出占國內生產毛額（GDP）比率，從一％提升一倍至二％。

紐國總理盧克森（Christopher Luxon）在國防改革計畫發布記者會上表示，紐國及世界各地的盟友和合作夥伴不再處於良性環境中，雖然他主要關注紐國經濟的重要性，但「沒有安全就不可能有繁榮，國防是其中的重要因素」，因此呼籲增加國防支出，以確保經濟繁榮。

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優先強化攻擊能力

盧克森宣布，從五月起的四年內，將撥出一二○億紐元（約二二一四億台幣）國防預算，其中有九十億紐元屬新資金。這筆經費將用於強化國防能力，促使紐國軍方與區域重要盟友澳洲進一步合作，優先項目包括強化攻擊能力、配置長程無人機、加強網路安全和邊界監控等，同時也將升級「標槍」飛彈、更換直升機及延長護衛艦使用期限等。

盧克森強調，全球緊張局勢正迅速加劇，紐國已在世界舞台上嶄露頭角，但目前的國防支出實在太低，今後必須承擔責任，在八年內將國防支出從目前占GDP一％提高到二％以上，與北大西洋公約組織（NATO）成員國的目標一致，以利在中國與太平洋地區國家關係日益惡化的情況下，建立一支現代化、有戰鬥力的軍隊。

紐國二○二三年首次檢視國家安全態勢後，即呼籲增加國防支出，並加強與印太國家的關係，以應對氣候變遷，及西方、中國和俄羅斯之間的戰略競爭問題。紐國與美國、英國、加拿大和澳洲同屬情報共享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）成員，但紐國多年來對中國採取相對溫和立場，包括將兩國貿易關係置於盟友的安全擔憂之上，因而遭到盟友批評。

就在紐國發布國防改革計畫的幾週前，中國海軍才在紐國和澳洲之間的塔斯曼海舉行實彈演習，卻並未事先通知任一國家。北京對該地區日益擴張的野心，已引起坎培拉和威靈頓當局警覺。

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