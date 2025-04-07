川普關稅若拖垮經濟》美參議員：2026年期中選舉 共和黨恐遭血洗

美國共和黨大老、德州聯邦參議員克魯茲警告，如果川普的「解放日」關稅導致經濟衰退，共和黨恐將在2026年的期中選舉中慘遭「血洗」。（路透檔案照）

2025/04/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普二日宣布的全球性關稅措施引發國際金融動盪，引發民眾恐慌，龐大民怨讓共和黨國會議員首當其衝。共和黨大老、德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，如果川普的「解放日」關稅導致經濟衰退，共和黨恐將在二○二六年的期中選舉中慘遭「血洗」（bloodbath）。克魯茲向來被視為川普盟友，前述言論堪稱共和黨內部對川普最直接、最嚴厲的警告。

克魯茲四日在其「播客」（podcast）節目中警告，長遠來看，關稅和貿易報復可能會將美國推向「衰退，尤其是嚴重衰退，二○二六年很可能會是一場政治血洗」，「你會看到民主黨控制眾議院，甚至可能是由民主黨控制參議院。」克魯茲警告：「如果我們正處於經濟衰退，人們深受其害，他們就會懲罰執政黨。」

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克魯茲還說，他不認同白宮關稅會讓「經濟蓬勃發展」的立場，因為如果「地球上所有其他國家」都對美國徵收報復性關稅，而川普所謂的對等徵稅仍然存在，「結果會非常可怕」，「那會摧毀國內的就業機會，並對美國經濟造成實質傷害」。

克魯茲近日從美國汽車製造業三巨頭通用、福特和克萊斯勒人士聽聞，關稅可能使汽車售價上漲約四五○○美元（約十五萬台幣）。儘管如此，克魯茲仍表示，希望川普的關稅措施能夠發揮影響力，促使其他國家迅速降低貿易壁壘，如此一來美國也會調降稅率。但若情勢發展不如預期，恐造成劇烈後果，導向經濟衰退。

多數共和黨人仍挺川普新政

多數共和黨人仍選擇正面看待川普關稅政策，採取「靜觀其變」對策，期盼股市與經濟動盪能夠盡快平息，尤其是在二六期中選舉選戰開跑前平息。部分共和黨議員指出，各行各業都有選民表達願意承受一段時期的負面後果，換取更加公平的產業競爭環境。以農產畜牧業者來說，對關稅戰的耐心預料會隨著後續到來的收割期開始消耗，燃料、肥料價格等因素也會產生影響。

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