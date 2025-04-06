TikTok又續命75天 中國擱置交易

美國總統川普競選2024總統期間積極利用TikTok宣傳。（路透）

2025/04/06 05:30

交易案因中國要求關稅談判喊卡

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普四日宣布，二度延長北京「字節跳動」短影音軟體「TikTok」（抖音國際版）在美營運期限七十五天，以便持續推動分拆交易案進行。據了解，川普二日公布的全球性對等關稅引發政經局勢劇烈動盪，引來中國不滿，除祭出卅四％關稅報復，也擱置TikTok相關交易，表態不會批准協議。

分拆交易案 僅差臨門一腳

白宮官員認為TikTok分拆交易近在咫尺，使得這個擁有約一．七億美國龐大用戶的軟體，交由主要為美國投資人組成，立基於美本土的新公司持有、營運。據美聯社報導，川普公布全球性關稅計畫後，字節跳動代表向白宮示意，除非能夠進行貿易與關稅談判，否則中國不會放行TikTok交易案。

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川普二度批准延長營運

TikTok原先受美國國會去年四月通過的「保護美國人免受外國對手應用程式侵害法案」衝擊，必須在今年一月十九日前出售，否則禁止在美營運。川普上任後隨即簽署行政命令延長禁令七十五天。

TikTok的分拆模式為，將字節跳動現有的美國投資人股份轉移至新成立的獨立TikTok公司，並加入美國科技公司甲骨文、私募基金巨擘黑石集團等額外企業，稀釋字節跳動持股，達到二十％以下的美國法規標準。

演算法如何處置 仍無消息

交易案傳由副總統范斯團隊操刀，直接與數個潛在投資方和字節跳動方面協商，歷經數個月建構的交易架構，提出設立一二○天敲定書面文件和財務問題時限，並獲得現有及新進投資者、字節跳動和美政府同意。

至於被業界視為交易核心的TikTok演算法，尚未有消息揭露將如何處置。網路安全和私人防護平台「黑披風」（Blackcloak）執行長皮爾森向美聯社表示，有關TikTok的一切議題主要聚焦用戶資料和演算法，若兩者的現狀沒有因交易產生改變，交易的潛在目的和風險也不會出現變化。

川普四日在社群媒體發文，「我的政府持續努力協商以拯救TikTok，且獲得了巨大進展」、「協議需要更多努力來確保沒有遺漏一切所需的核可項目，這也是我之所以簽署行政命令讓TikTok額外營運七十五天的理由」。

字節跳動發言人聲明回應，公司正和美國政府商討一項潛在解決方案，但尚未付諸實行，「有些關鍵要素仍待解決」，強調「任何協議都得在中國法律之下通過」。

禁TikTok 民意分裂擴大

報導引述「皮優研究中心」調查，二○二三年三月支持禁止TikTok的美國人比例為二分之一，如今贊同、反對和不確定者各佔約三分之一，顯示出美國民眾對TikTok的立場分裂程度進一步擴大。贊成封殺的受訪者中，有八成出於對用戶資料安全陷於風險的憂心。

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