中英對照讀新聞》Conan O’Brien to return as Oscars host in 2026康納．歐布萊恩重返2026奧斯卡主持

2025/04/06 05:30

◎林家宇

omedian and late-night TV show host Conan O’Brien will return to emcee the annual Oscars ceremony for a second time in 2026, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences said on Monday.

電影藝術與科學學院宣布,喜劇演員和深夜秀電視主持人康納.歐布萊恩將在2026年重返年度奧斯卡典禮,二度擔任主持人。

"The only reason I’m hosting the Oscars next year is that I want to hear Adrien Brody finish his speech," O’Brien joked in a statement from the Academy, referring to Brody’s long best actor Oscars acceptance speech for his role in "The Brutalist."

歐布萊恩在學院官方聲明中調侃安德林.布洛迪以「粗獷派建築師」獲得最佳男主角時發表的冗長演說,「主持明年奧斯卡的唯一理由是,我想要聽布洛迪結束他的演說」。

"I’m excited to have his talents back onstage next year to helm another indelible performance," Disney Television Group President Craig Erwich said, referring to the Emmy-winning comedian.

迪士尼電視集團總裁克雷格.厄維奇提及這位艾美獎喜劇演員時表示,「能夠讓他的才華在明年重返舞台,主導另一齣令人難忘的演出,這令我感到興奮」。

Emmy Award-winning live television event producers Raj Kapoor and Katy Mullan will return as executive producers for the third consecutive year.

榮獲艾美獎的現場直播活動製作人拉杰.卡普爾與凱蒂.穆蘭也將以執行製作人的身分連續三年回歸。

新聞辭典

indelible:形容詞,難忘的、無法抹滅的。例句:After so many years, her performance in that movie has still been indelible.(過了這麼多年,她在那部電影中的表現仍令人難以忘懷)

consecutive:形容詞,連續的。例句:Franklin D. Roosevelt is the only U.S. president elected to four consecutive terms.(富蘭克林.羅斯福是唯一一位連任四屆任期的美國總統)

