美首席大法官罕見出聲 批評川普

美國最高法院首席大法官羅伯茲（右）罕見地就總統川普（左）要求彈劾聯邦法官一事公開譴責，川普與司法部門持續醞釀的衝突演變為檯面上對抗。（法新社檔案照）

2025/03/20 05:30

〔編譯陳成良、張沛元／綜合報導〕美國總統川普與司法體系的對立升級。聯邦最高法院首席大法官羅伯茲十八日罕見發聲，批評川普因不滿法院裁決而要求彈劾法官，凸顯行政與司法權力的緊張關係。

羅伯茲發聲係針對川普對華盛頓特區聯邦法院法官博斯伯格的攻擊。博斯伯格十五日下令暫停遣返涉嫌非法入境的委內瑞拉幫派成員，引發川普不滿。羅伯茲聲明強調，兩百多年來，彈劾從未被視為挑戰司法裁決的正當手段，應透過上訴程序解決爭議。

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川普十八日在自家社群平台「真實社群」稱博斯伯格為「激進左派瘋子法官」，指其由前總統歐巴馬任命，就像許多他被迫出庭的貪腐法官一樣，應該被彈劾！接著，德州共和黨眾議員吉爾在眾議院提出彈劾條款，指博斯伯格是「激進行動主義法官」。

白宮對聯邦法院阻撓川普政策有所不滿，例如川普試圖終止出生公民權受阻，這是川普首次親自促請彈劾法官。羅伯茲聲明後，川普再度發文反擊，稱若總統無法遣返罪犯，「國家將陷入混亂，注定失敗」。聯邦法官由總統提名、終身任職，僅能在犯下「重罪或輕罪」時，經眾議院彈劾、參議院定罪後罷免，歷史上極為罕見，上一次成功罷免發生於二○一○年。

里奇蒙大學法學教授托比亞斯指出，羅伯茲此舉「極為罕見」，並回顧川普首個任期內曾發表類似言論，當時羅伯茲也曾強調司法獨立，不分「歐巴馬法官」或「川普法官」。

博斯伯格下令暫停的遣返行動，擬將委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」成員驅逐至薩爾瓦多後入獄。白宮援引一七九八年「外國敵人法」，但未證實被遣返者是否為幫派成員或非法移民。司法部已向上訴法院申請撤換博斯伯格，指其干涉總統外交政策執行。

另一方面，馬里蘭州聯邦地區的台裔法官西奧多．莊十八日也以有違憲之虞為由，下令立即停止關閉聯邦政府援外機構「美國國際開發總署」（USAID），阻止由全球首富馬斯克率領的政府效率部（DOGE）進一步刪減該署預算。白宮斥法官裁示有違美國人民的意願，並揚言上訴。

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