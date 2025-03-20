拿聯合聲明阻擋台日交流 中國被打臉

賴清德總統17日在總統府接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，感謝「日華懇」強化台日關係不遺餘力。（總統府提供）

2025/03/20 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕中國試圖利用一九七二年和日本簽署的「日中聯合聲明」，牽制日本地方政府、首長和民意代表與台灣交流，卻遭日本政府打臉。日本媒體報導，石破茂內閣在一份國會答詢書中表示，日中聯合聲明對「台灣是中國不可分割的一部分」表示「充分理解並尊重」，但無法律約束力，並未限制地方議員的活動。

產經新聞報導，去年台灣舉辦五二○總統就職典禮前，中國駐大阪總領事薛劍發文，要求日本朝野國會議員、地方首長、地方自治體職員及地方議會議員不要參加。同年六月，神戶市議員上畠寬強向市長室提出質詢，市方證實，薛劍曾傳真給市長，希望他向市公所幹部或市議員傳達不要出席就職儀式。薛劍的理由是，日中聯合聲明中，「日本就一個中國原則向中國做出嚴謹承諾」，警告日本朝野國會議員，「日方與台獨勢力的任何公開互動或交流，均已違反承諾」。

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日中聯合聲明 不具法律約束力

日中兩國在一九七二年建交時簽署「日中聯合聲明」，中方在該聲明中重申「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，日方則表示「充分理解和尊重中國政府的此一立場」。二○○六年小泉純一郎內閣時，內閣會議對此已做出「不具法律約束力」的答詢書，這也是歷屆內閣一貫立場。

報導指出，參議員濱田聰就此事質詢政府，日中聯合聲明「充分理解並尊重中國的立場」，地方政府、首長、地方議會和議員，對此是否承擔法律義務。他在質詢中也提到，是否允許其他國家的外交官，要求日本地方政府和議員取消與台灣交流和訪問的行為。

政府答覆指出，歷屆內閣均認為，該聲明沒有法律約束力，也未限制地方議會議員活動。這份答詢文件已在本月十一日獲內閣會議批准。對於政府的答覆，上畠認為，這代表政府允許地方政府和議員與台灣交流，薛劍的主張毫無根據。

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