川普砍國營媒體補助 VOA逾千人停職休假

美國總統川普簽署行政命令，要求美國國際媒體署等聯邦機構必須終止所有法定之外的活動，美國之音、自由亞洲電台、自由歐洲電台／自由電台的聯邦資助就此喊卡。圖為示威者15日在華府國會山莊附近抗議福斯新聞。（彭博）

2025/03/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十四日簽署行政命令，要求美國國際媒體署（USAGM）等聯邦機構必須終止所有法定之外的活動，過去數十年來被視為對抗中國與俄羅斯宣傳戰先鋒的「美國之音」（VOA）、自由亞洲電台（RFA），以及自由歐洲電台／自由電台（RFE／RF）的聯邦資助就此喊卡，VOA一千三百多名員工十五日起被迫停職帶薪休假。美國與國際新聞自由組織紛紛發言譴責，警告華府對抗中國影響力的能力恐因此受損。

川普此前已幾乎廢掉援外機構「美國國際開發總署」（USAID）與教育部，十四日再次向包括USAGM在內的七個「非必要」聯邦機構開鍘，要求將這些機構的非法定部門與功能降至依法最低，以及將法定業務與相關人員減至依法最低。VOA與RFA隨即於十五日獲悉其聯邦資助被終止，RFA還透露被要求退還未用資金，但可於卅天內上訴。

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由於RFA的運作完全仰賴聯邦政府資助，驟然斷炊勢必危及其生存，但目前仍不清楚RFA何時與如何結束營運。至於VOA，十六日已全員帶薪休假，包括在「臉書」上感嘆VOA成立八十三年來首度被迫噤聲的VOA台長阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）。RFA台長方貝（Bay Fang）、RFE／RF台長卡普斯（Steve Capus）與前美國駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul）異口同聲痛斥此舉為送大禮給美國敵人…「伊朗什葉派領袖、中共領導階層，以及莫斯科與明斯克的獨裁者，將歡慶有七十五年歷史的RFE／RF之死」。

此外，包括華府的「全國記者俱樂部」、非政府組織「保護記者協會」（CPJ），以及總部位於巴黎的「無國界記者組織」，也批評此舉破壞美國對新聞自由獨立的承諾，危及全球新聞自由。USAGM前財務長特納更將十五日稱為該機構及旗下網絡的「血腥星期六」。

USAGM職司聯邦政府對外廣播，員工約三千五百人，二○二四年預算八‧八六億美元，下轄單位包括在二次世界大戰時為對抗納粹宣傳而成立的VOA、對俄羅斯與烏克蘭等東歐國家廣播的RFE，以及對中國與北韓放送的RFA。VOA以四十八種語言向全球各地放送，每週覆蓋率達三‧六億，是獨裁國家聽眾少數可取得的可靠消息來源之一。

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