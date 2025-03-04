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    英法提停火協議 烏俄海空休兵1個月

    英國首相施凱爾2日在倫敦召集歐洲盟國領袖舉行峰會，呼籲各國提升國防實力，並全力支持烏克蘭，才能在美國外交政策轉向後鞏固歐洲安全。（路透）

    英國首相施凱爾2日在倫敦召集歐洲盟國領袖舉行峰會，呼籲各國提升國防實力，並全力支持烏克蘭，才能在美國外交政策轉向後鞏固歐洲安全。（路透）

    2025/03/04 05:30

    組「自願者聯盟」 持續軍援烏 加大對俄經濟制裁

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發衝突後，英國與法國積極推動歐洲版的烏克蘭和平進程。兩國提出局部停火協議，做為歐洲主導的和平計畫起點，並將提交川普審視，盼在烏俄戰火未熄下尋求突破，同時確保烏克蘭持續獲得西方支持。歐盟執委會主席馮德萊恩強調，歐盟必須「加緊」重新武裝烏克蘭，協助它成為俄羅斯等未來侵略者無法消化的「鋼鐵豪豬」。

    馮德萊恩︰重新武裝烏成鋼鐵豪豬

    英國首相施凱爾二日在倫敦召集法、德、義、加拿大與土耳其等近廿國盟國領袖，打造「自願者聯盟」（Coalition of the Willing），計畫投入包括地面部隊等軍事資源。據英國廣播公司（BBC）報導，與會領袖達成四項共識：一持續軍援烏克蘭，並擴大對俄國經濟制裁，削弱其侵略能力；二是確保和平協議優先保障烏克蘭主權與安全，並由烏方平等參與談判；三是協助烏克蘭強化防禦工事，建立長效嚇阻屏障；四是組成「自願者聯盟」，捍衛和平協議，確保區域穩定。

    施凱爾強調，需更多國家加入，才能有效嚇阻俄羅斯侵略。法國總統馬克宏接受「費加洛報」訪問時表示，英法認為停火第一步，是烏俄達成一個月局部停火協議，停止空襲、海上攻擊及能源設施打擊行動，為和平計畫鋪路。他還建議，歐洲國家應該將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）的三％到三．五％，回應美國改變其外交優先重點。

    不過，英國國防副大臣波拉德表示，目前尚未就休戰的具體形式達成協議，「但我們正在與法國及歐洲盟國一齊努力」。另一名英國匿名官員表示：「目前有多種選項仍在討論中…休戰一個月尚未達成協議」。美國迄今仍未明確承諾，將為可能的歐洲烏克蘭維和部隊提供後盾，包括情資和空中支援。

    為展現決心，施凱爾宣布英國追加十六億英鎊（約六六八億台幣）出口融資，供烏克蘭採購逾五千枚輕型多用途飛彈（LMM）。英國也將派遣地面部隊與戰機，具體履行聯盟承諾。施凱爾強調：「和平若無實力支撐，俄羅斯將輕易撕毀協議」。

    華爾街日報指出，英法領銜的和平計畫展現歐洲決心，但美國的角色仍是關鍵。華府若在未來數週減少介入，歐洲是否能夠獨力支撐烏克蘭防線，將是重大考驗。

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