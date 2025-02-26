被視為川普對俄寬容／聯國安理會通過美提案 對烏俄戰爭採中立立場

聯合國安理會24日通過美國起草的決議案，對烏俄戰爭採取中立立場。美國還在聯合國大會決議中，與俄羅斯共同投票反對烏克蘭提出的決議案。圖為美國駐聯合國代理大使謝伊。（法新社）

2025/02/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄戰爭屆滿三週年之際，聯合國安全理事會廿四日通過美國起草決議案，對烏俄戰爭採取中立立場。美國還在聯合國大會決議中，與俄羅斯一同投票反對烏國提出的決議案，被外媒視為總統川普上任後，對莫斯科寬容態度的明確展現，更與前總統拜登力挺基輔的作法形成強烈對比。

美國提出的決議僅三段，悼念在烏俄衝突中逝去的生命，重申聯合國的目標為維持國際和平、安全並解決爭端，敦促迅速終結衝突及達成長久和平。內容未見對俄羅斯侵略的譴責以及對烏克蘭的支持。

請繼續往下閱讀...

由十五國組成的安理會中，十國投票贊成美國決議。法國、英國、丹麥、希臘、斯洛維尼亞棄權，俄羅斯則在試圖修正決議失敗後改為支持，並否決歐洲要求在決議中加入支持烏克蘭的內容。俄羅斯駐聯大使涅班濟亞讚揚美國在烏俄衝突上做出了「建設性的改變」。美國駐聯代理大使謝伊表示，「這項決議推使我們走上和平道路。這是第一步，也是至關重要的一步」。

不過，英國批評決議把烏克蘭和俄羅斯等同視之的作法，強調安理會必須對「戰爭源頭」表達清楚立場；法國呼籲，為烏國追求全面、公正且長久的和平，「且絕不要求受害者屈服」；烏克蘭外交部副部長貝特薩強調，「這場戰爭關乎的從不只是烏克蘭，而是關於任何國家生存，選擇自身道路和免於侵犯的自由生活等基本權利」。

聯大通過的兩項決議中，一由烏克蘭和歐洲國家聯合提出，內容為重申「要求俄羅斯即刻、全面且無條件從烏克蘭領土撤出所有部隊」、「以威脅或使用武力獲得的領土不應被認定為合法」以及「在今年結束戰爭的迫切需要」。獲得九十三票同意、六十五票棄權、十八票反對，反對票包含美、俄、北韓和以色列。

至於由美國提出的聯大決議主旨為呼籲迅速結束「烏俄衝突」，但決議文遭到歐洲國家修正，並增加支持烏克蘭的主張，包括明確指出「俄國侵略」違反聯合國憲章、重申烏國領土完整等。修正後的決議獲九十三票同意，美國則棄權。

不同於安理會決議，聯大決議不具約束力，但仍能反映出烏俄戰爭的全球性觀點。聯大整體態度主要為支持烏克蘭主權、領土完整為主，並呼籲公正、長久、全面且符合聯合國憲章的和平。不過，先前能獲得約一四○國支持的烏克蘭決議，本次決議下降至不到百國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法