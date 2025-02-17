英媒：Google配合中俄審查 刪不利政府內容

（法新社）

2025/02/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國衛報旗下「觀察家報」調查指出，美國網路巨擘谷歌（Google）自二○一一年以來接受全球約一五○國政府請託，從網路空間刪除特定內容，原因涵蓋國家安全、侵犯版權、侵犯隱私、誹謗或違反公司政策等。但除了民主政府外，也包括中國及俄羅斯等獨裁政府、受制裁政府及侵犯人權政府，導致反政府示威者的YouTube影片及指控政治人物腐敗的內容消失不見。

谷歌不會公布提請刪除的完整資料，但會摘要「可能符合公共利益」的某些請求，列入每半年更新的透明度報告中。「觀察家報」對該報告的分析揭示，谷歌刪除內容和不完整資料的過程並不透明。網路安全公司「Surfshark」指出，二○二○年以來，全球向谷歌提出刪除內容的請求增加一倍以上。谷歌內部數據顯示，全球現有五六○萬筆內容依各國政府請求列為「待刪」。

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截至去年六月的四年間，俄國佔刪除請求的六成以上。該國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）是與谷歌通信最頻繁的政府機構之一，在該機構要求下，谷歌刪除一段據​​稱揭露政客貪腐、並對該政客提出暴力行動口頭威脅的YouTube影片。

中國公安部曾要求刪除412部影片

中國公安部曾要求谷歌刪除四一二部影片，稱其中三四六部的內容包含中國政治體系內的貪腐控訴，或有關高階官員的陳述，而谷歌刪除其中兩百多部。谷歌也協助中國打擊言論自由，刪除假裝中國國家主席習近平的個人檔案。一五年，中國公民曾利用網路假帳號暗中批評習近平，藉此規避堪稱世界上最嚴厲的中國網路審查法，之後創建類似帳號的行為就被禁止。

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